Pelo menos 442 manifestantes pró-palestinianos detidos em Londres

O número de detenções resulta de uma operação policial que decorre há várias horas em Trafalgar Square, no centro da capital britânica.

"Muitos dos detidos não saem da praça por vontade própria e precisam ser carregados, o que requer um mínimo de cinco agentes para ser feito com segurança", justificou a Polícia Metropolitana de Londres, através da rede social X.

Os organizadores esperavam cerca de mil participantes num protesto silencioso e pacífico, onde seriam exibidos cartazes com as frases: "Eu oponho-me ao genocídio. Eu apoio Ação Palestina".

A agência Lusa observou no local que os ativistas começaram a sentar-se no chão pelas 13:00 horas e a escrever em cartazes de cartão, apesar do risco de prisão por manifestarem apoio a um grupo considerado terrorista.

Pouco depois, começaram a ser abordados pela polícia, que mobilizou centenas de agentes para a intervenção.

Um dos manifestantes, Graham Pheby, que viajou propositadamente de Manchester, afirmou à Lusa que queria ser preso.

"Quero entupir o sistema e os tribunais para mostrar o absurdo da situação", justificou, argumentando que "a proibição do Ação Palestina é ilegal" porque "é um ataque à liberdade de expressão".

Elizabeth Morley, 79 anos, judia e filha de um sobrevivente do Holocausto, Sue Parfitt, uma eclesiástica aposentada de 83 anos e presa hoje pela terceira vez, um homem cego e um casal de idosos em cadeiras de rodas foram algumas das pessoas detidas, segundo a imprensa britânica.

O movimento organizador, intitulado "Defend our Juries" [Defendam os nossos Júris na tradução para português], tinha inicialmente esperado reunir 1.500 ativistas, mas nos últimos dias sofreu pressão para adiar o protesto devido ao ataque classificado como terrorista a uma sinagoga na quinta-feira.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, pediu "respeito pelo luto" da comunidade judaica após o ataque em Manchester (noroeste da Inglaterra), no qual morreram duas pessoas, além do agressor, e três ficaram feridas.

"Este é um momento de luto. Não é hora de alimentar tensões e causar mais dor. É hora de nos unirmos", exortou.

Mas uma porta-voz dos organizadores, Zoe Cohen, respondeu que cancelar o protesto arriscaria "perpetuar esta narrativa perigosa que alimenta o antissemitismo" de associar os judeus às ações do Governo israelita.

"A Polícia Metropolitana poderia ter optado por dar prioridade à proteção de comunidades e locais de culto hoje, em vez de prender manifestantes pacíficos, muitos deles idosos e pessoas portadoras de deficiência, por exibirem cartazes artesanais", afirmou, num comunicado.

O grupo Ação Palestina foi proscrito e declarado um grupo terrorista em julho após vandalizar aviões numa base militar e outros atos de boicote ao fornecimento de armas a Israel.

Segundo as autoridades britânicas, 1.442 pessoas foram detidas anteriormente em protestos semelhantes e pelo menos 138 foram acusadas.

O recorde foi registado a 06 de setembro, quando 857 manifestantes foram detidos no mesmo dia por demonstrarem apoio à Ação Palestina.

Além de penas de prisão, arriscam a ficar com cadastro criminal que pode ter consequências em termos de emprego, acesso à universidade ou entrada em certos países como os Estados Unidos ou Austrália.