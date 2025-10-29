Mundo
Guerra no Médio Oriente
Pelo menos 50 mortos em ataques israelitas em Gaza
Pelo menos 50 pessoas, incluindo 22 crianças, foram mortas em ataques israelitas na Faixa de Gaza esta madrugada, disse hoje a Defesa Civil no enclave palestiniano.
"Pelo menos 50 pessoas foram mortas, incluindo 22 crianças e várias mulheres e crianças, na sequência dos ataques israelitas em curso desde ontem [terça-feira] à noite na Faixa de Gaza", disse à agência France-Presse (AFP) o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Baçal.
Cerca de 200 pessoas ficaram feridas na "violação clara e flagrante do acordo de cessar-fogo", acrescentou Bassal, lamentando uma situação "catastrófica e aterrorizante" em Gaza.
Informado sobre os ataques, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que estes não colocam em risco o cessar-fogo em Gaza.
Trump acrescentou que as autoridades de Israel "devem retaliar" caso soldados israelitas sejam mortos. "Eles mataram um soldado israelita. Então os israelitas retaliaram. E eles devem retaliar", disse o Presidente norte-americano a repórteres a bordo do Air Force One, enquanto viajava para a Coreia do Sul.
O exército de Israel confirmou posteriormente que um soldado israelita, Yona Efraim Feldbaum, de 37 anos, foi morto na terça-feira na Faixa de Gaza.
O Hamas, que governa Gaza desde 2007, negou em comunicado ter atacado tropas de Israel, reafirmando "o compromisso com o acordo de cessar-fogo".
