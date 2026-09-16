Pelo menos 60 mortos num desabamento de uma mina de ouro no Sudão

"Não sabemos quantas outras pessoas ainda se encontram lá dentro", declarou Khair al-Sayyed Jabara, que participa, juntamente com outros mineiros, nas operações de salvamento na mina de Al-Zaraa, na região de Cordofão.

Segundo Jabara, todos estão a trabalhar para recuperar os corpos e procurar sobreviventes, mas "é complicado" porque é necessário "máquinas para remover as rochas e a terra".

Um outro sobrevivente explicou que "os poços estão todos muito próximo uns dos outros e se um deles desabar todos os outros à volta desabam".

O sobrevivente disse que, "até ao momento, foram retirados 60 corpos dos escombros", acrescentando que há ainda pessoas presas debaixo do solo.

Desde o início do conflito entre o exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), em abril de 2023, ambos os lados têm-se financiado em grande parte através da indústria mineira, para além do apoio de países estrangeiros.

A guerra devastou a economia já frágil do Sudão, onde cerca de 20 milhões de pessoas enfrentam uma grave insegurança alimentar, segundo as últimas estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Muitos sudaneses perderam os empregos e lançaram-se numa perigosa corrida ao ouro.

A maior parte do ouro extraído no Sudão provém de pequenas explorações artesanais, como a que ruiu, onde os acidentes são frequentes devido à precariedade das instalações e à falta de medidas de segurança.