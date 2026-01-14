Pelo menos 70 mortos no Zimbabué devido às fortes chuvas

Além disso, outras 51 pessoas ficaram feridas e mais de 1.000 casas sofreram danos materiais, de acordo com os dados do relatório do DCP divulgado.

As províncias mais afetadas foram Manicaland (oeste), com 510 casas afetadas e um saldo de 41 mortos e 31 feridos, e Mashonaland West (norte), que registou 19 mortos.

O Zimbabué regista habitualmente o período de maior pluviosidade entre dezembro e fevereiro, sendo as regiões baixas e semiáridas particularmente propensas a inundações repentinas, rompimentos de barragens e transbordamentos de rios.

Ao longo dos anos, as inundações têm sido uma das principais causas de morte por fenómenos meteorológicos nas zonas rurais, muitas vezes agravadas por travessias inseguras de rios e assentamentos localizados perto de grandes barragens.