Pelo menos dois mortos e feridos após descarrilarem comboios de alta velocidade em Espanha

O acidente ocorreu às 19:45 locais, quando um comboio LD AV Iryo 6189 Málaga-Puerta de Atocha descarrilou na entrada da via 1 em Adamuz e invadiu a via adjacente, onde também descarrilou outro comboio LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, avançou a agência noticiosa Efe.

De acordo com o serviço de informação sobre o estado da infraestrutura e do tráfego ferroviário na rede Adif, o acidente exigiu a mobilização de equipas de emergência para o local.

Além disso, segundo esta fonte, o serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso e todos os comboios em trânsito foram redirecionados para os seus pontos de origem.