Pelo menos sete migrantes morreram em naufrágio ao largo da Gâmbia

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Gâmbia, o incidente ocorreu na noite da passagem do ano, de quarta para quinta-feira, perto de North Bank, onde a embarcação encalhou.

Segundo as autoridades, 10 das vítimas encontram-se em estado crítico, enquanto um número ainda não determinado de náufragos continua desaparecidos.

O comunicado indicou ainda que algumas das vítimas foram identificadas como não sendo naturais da Gâmbia, estando as autoridades a apurar as respetivas nacionalidades.

Após receber o alerta, a Marinha da Gâmbia iniciou uma operação de busca e salvamento, em coordenação com outros departamentos de segurança e resposta a emergências.

A operação incluiu uma embarcação de resgate naval enviada da capital, Banjul, três lanchas rápidas, e uma lancha de patrulha costeira.

Um pesqueiro que se encontrava na zona também colaborou no auxílio de emergência.

A rota migratória da costa africana para o arquipélago espanhol das Canárias, conhecida como "rota atlântica", é considerada uma das mais perigosas do mundo, com milhares de mortes registadas todos os anos.

Em 2025, 3.090 pessoas perderam a vida ao tentar chegar às Canárias a partir da Gâmbia: 1.906 morreram na "rota atlântica", segundo a organização não-governamental espanhola Caminando Fronteras.

No ano de 2024 registaram-se 10 mil mortes.

A diminuição das travessias, especificamente por esta via, levou à diminuição do número total de mortes na zona.