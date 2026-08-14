Pelo menos sete mortos após túnel desabar em projeto hidroelétrico na Índia

Foi iniciada uma operação de resgate após uma súbita inundação e enxurrada de água e detritos que atingiram o túnel do projeto hidroelétrico de Vishnugad-Pipalkoti, no distrito de Chamoli, na noite de quinta-feira, disse o chefe do executivo distrital, Gaurav Kumar.

Das 22 pessoas que trabalhavam no túnel, 12 foram resgatadas com vida e outras três ainda estão desaparecidas, disse o governador de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, aos jornalistas.

As equipas de resgate da forças nacional e estadual de resposta a desastres, da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana e do Corpo de Bombeiros estão a combater a subida das águas e os detritos enquanto procuram os restantes trabalhadores, disseram as autoridades.

"Quando a nossa equipa chegou ao local e iniciou a operação, havia muita água dentro do túnel e também infiltrações pelas laterais. Desde então, o nível da água aumentou consideravelmente", disse o comandante da equipa da Força Nacional de Resposta a Desastres, Amrit Lal Meena.

Os acidentes de construção são comuns na Índia, onde o rápido crescimento das infraestruturas colide frequentemente com a geologia frágil, falhas na construção, condições meteorológicas extremas e padrões de segurança deficientes.

Na região dos Himalaias, as montanhas frágeis, a atividade sísmica e as condições subterrâneas imprevisíveis tornam os projetos de túneis especialmente arriscados.

Uma explosão no interior de uma mina de carvão no estado vizinho de Meghalaya, em fevereiro, matou pelo menos 18 trabalhadores.

Em 2023, um troço de túnel no estado de Uttarakhand, no norte do país, colapsou, prendendo 41 trabalhadores durante 17 dias, antes de serem resgatados.