Pelo menos um funcionário da UNWRA morto em ataque israelita a veículo

A porta-voz da UNRWA, Juliette Touma, disse à agência Europa Press que o ataque foi efetuado contra um veículo da agência da ONU, mas o exército israelita ainda não comentou a situação.

Mais de 230 trabalhadores da UNRWA foram mortos desde o início da ofensiva israelita contra o enclave.

O exército israelita, que alega que elementos das milícias do Hamas se escondem em edifícios civis e usam escudos humanos, bombardeou dezenas de escolas e outras instalações da UNRWA no âmbito da sua ofensiva em Gaza, em curso há mais de um ano e que se intensificou nas últimas três semanas no norte do enclave.

O comissário-geral da agência, Philippe Lazzarini, reiterou na terça-feira o seu apelo a um cessar-fogo e a "tréguas, nem que seja por algumas horas" no norte de Gaza.

A ofensiva militar contra a Faixa de Gaza foi lançada após os ataques de 07 de outubro de 2023 do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e de outros grupos armados palestinianos, que causaram cerca de 1.200 mortos e 250 raptados, segundo Israel.

Segundo as autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas, cerca de 42.800 pessoas morreram no enclave na sequência dos ataques israelitas.

A violência também se agudizou na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, onde cerca de 750 palestinianos foram mortos pelas forças de segurança israelitas desde o início do conflito em Gaza.