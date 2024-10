Pelo menos um morto e 24 detidos em confrontos em Nampula

"Neste trabalho de neutralização e dispersão de indivíduos que protagonizavam assaltos, a Polícia da República de Moçambique (PRM) tomou conhecimento que havia um indivíduo que tinha sido ferido gravemente. A polícia alocou uma viatura para socorrer o mesmo que, infelizmente, a caminho do hospital, veio a perder a vida", disse o porta-voz da polícia em Nampula, Dércio Samuel.

No balanço do primeiro dia das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, a polícia acrescentou que 16 pessoas foram detidas na cidade de Nampula e outras oito no distrito de Nacala-Porto, totalizando 24.

Venâncio Mondlane convocou na terça-feira dois dias de paralisação e manifestação "pacífica" nacional em Moçambique a partir de quinta-feira.

"Vamos sacrificar dois dias das nossas vidas para que todos nós nos manifestemos. E não precisamos de informar a polícia, o município", anunciou Venâncio Mondlane, tendo acrescentado que "o país nestes dois dias deve ficar parado".

A CNE anunciou na quinta-feira a vitória de Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) na eleição a Presidente da República de 09 de outubro, com 70,67% dos votos.

Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos, extraparlamentar), ficou em segundo lugar, com 20,32%, totalizando 1.412.517 votos.

Na terceira posição da eleição presidencial ficou Ossufo Momade, presidente da Renamo, até agora maior partido da oposição, com 403.591 votos (5,81%), seguido de Lutero Simango, presidente do MDM, com 223.066 votos (3,21%).

Votaram nesta eleição 43,48% dos mais de 17,1 milhões de eleitores inscritos.

As eleições gerais de 09 de outubro incluíram as sétimas presidenciais - às quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite de dois mandatos - em simultâneo com legislativas e para assembleias e governadores provinciais.

O anúncio dos resultados feito na quinta-feira pela CNE acontece no primeiro de dois dias de greve geral e manifestações em todo o país convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane contra o processo eleitoral deste ano, que está a ser marcado por confrontos entre manifestantes e a polícia nas principais avenidas da capital moçambicana.