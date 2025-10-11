Pelo menos um morto em ataque de Israel no sul do Líbano

"Mais uma vez, o sul do Líbano é alvo de uma odiosa agressão israelita contra instalações civis. Sem justificação nem pretexto. Mas o mais grave deste ataque reside no facto de acontecer após o acordo de cessar-fogo em Gaza", afirmou o presidente libanês, Joseph Aoun.

Os ataques aéreos na aldeia de Msayleh atingiram um local que vendia máquinas pesadas, destruindo um grande número de veículos.

Um veículo carregando vegetais que passava pelo local no momento dos ataques foi atingido, matando uma pessoa e ferindo outra, de acordo com a TV Al-Manar do Hezbollah.

O Ministério da Saúde disse mais tarde que o morto era um cidadão sírio, enquanto os feridos eram um nacional sírio e seis libaneses, incluindo duas mulheres.

O exército israelita disse que atingiu um local onde estava armazenada maquinaria para ser usada na reconstrução da infraestrutura do Hezbollah.