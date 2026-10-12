Pelo menos um morto no ataque de domingo no aeroporto de Riade

"O ataque causou a morte de um residente paquistanês - que descanse em paz - e provocou ferimentos noutros 11", de acordo com aquele organismo, numa publicação nas redes sociais, citada pela Agência France Presse.

Os feridos "foram imediatamente transportados para o hospital, para receberem os cuidados médicos necessários", segundo a mesma fonte.

O ataque provocou ainda danos materiais, "que estão a ser avaliados".

Um projétil atingiu no domingo o terminal 4 do aeroporto internacional de Riade, causando um incêndio, um dia após um outro ataque que matou pelo menos 13 pessoas e causou mais de 300 feridos, tendo alguns ficado em estado grave.

Também no domingo, os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram uma série de ataques contra aeroportos na capital da Arábia Saudita, Riade, e em Dammam, bem como a infraestruturas energéticas.

O porta-voz militar dos insurgentes, Yahya Sarea, afirmou num comunicado que a primeira operação teve como alvo o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, que foi atacado em três fases desde a noite de sexta-feira, provocando "a interrupção do tráfego aéreo e o encerramento total" das instalações.

No comunicado, citado pela agência de notícias EFE, Yahya Sarea não especificou se os Huthis foram os responsáveis pelo ataque de domingo.

Por outro lado, o porta-voz afirmou também que os Huthis atacaram o Aeroporto Internacional Rei Fahd, na cidade de Dammam, no noroeste do país, no sábado à noite, sem fornecer detalhes sobre os danos. Sobre este ataque, as autoridades da Arábia Saudita informaram apenas que um projétil "caiu nas imediações" das instalações.

Os Huthis também reivindicaram ataques contra a instalação de gás de Shugadam, da Aramco, na Província Oriental, bem como contra a refinaria de petróleo de Tanajib, da mesma empresa estatal e na mesma zona, onde Sarea afirmou que ocorreram "grandes incêndios".

Os ataques foram uma resposta aos bombardeamentos contínuos da coligação militar liderada por Riade, que intervém no Iémen desde 2015 e que agora presta apoio aéreo às tropas do Governo iemenita internacionalmente reconhecido na sua operação para recuperar as zonas do país sob controlo dos Huthis, incluindo a capital, Sanaa.

O porta-voz do grupo rebelde informou ainda que os caças sauditas realizaram 124 bombardeamentos nas últimas 24 horas contra posições dos insurgentes no Iémen, elevando assim para pelo menos 2.058 o número de ataques aéreos da coligação desde o começo da escalada, no início de setembro.

Os Huthis intensificaram as ações contra a Arábia Saudita depois de Riade ter dado apoio à contraofensiva lançada há alguns dias pelas forças do Governo iemenita para expulsar os Huthis de toda a costa do Mar Vermelho e das zonas do noroeste do Iémen que controlam desde o início da guerra civil, em 2014.