Pena de morte reposta para bombista da Maratona de Boston

Os juízes deram desta forma razão à contestação do Departamento de Justiça a uma decisão do tribunal de primeira instância de 2020. Este tribunal manteve a condenação de Tsarnaev mas anulou a sentença de morte, alegando que violava o seu direito a um julgamento justo sob a Sexta Emenda da Constituição dos EUA.



"Dzhokhar Tsarnaev cometeu crimes hediondos. A Sexta Emenda, no entanto, garantiu-lhe um julgamento justo perante um júri imparcial. Ele teve um", escreveu agora o juiz conservador Clarence Thomas.





Estudante de origem chechena, Dzhokhar Tsarnaev foi condenado à morte em junho de 2015 por ter colocado, com o seu irmão mais velho, duas bombas artesanais perto da linha de chegada da Maratona de Boston. Morreram três pessoas e 264 ficaram feridas, das quais 17 sofreram amputações.Três noites após os ataques, enquanto tentavam fugir de Boston, Tsarnaev matou um polícia durante uma perseguição em que os irmãos largaram explosivos e disparavam, o que levou a um recolher de obrigatório de 24 horas em Boston e arredores.A defesa sempre sustentou que o jovem, na época com 19 anos (hoje com 28 anos), estava sob a influência do irmão mais velho, Tamerlan Tsarnaev, morto pela polícia três dias depois do ataque. A defesa de Dzhokthar alegava que Tamerlan era "uma figura de autoridade" com "crenças islâmicas extremistas e violentas".



Enquanto candidato, Joe Biden prometeu fazer passar legislação no Congresso para eliminar a pena de morte ao nível federal.



O atual presidente também queria implementar incentivos para que os Estados substituíssem a pena de morte por sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional.



Contudo, a sua Administração decidiu, no ano passado, dar continuidade ao apelo iniciado pelo Departamento de Justiça que pedia a pena de morte para o jovem.