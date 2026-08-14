Pentágono desvaloriza. Tripulantes do USS Lincoln debatem-se com depressão e fadiga extrema

O Navy Times entrevistou a mulher de um militar que terá tentado atirar-se ao mar durante a missão.

Foto: Reuters

Também a CNN citou uma fonte oficial norte-americana anónima para afirmar que um militar caiu ao mar tendo sido resgatado e submetido a exames médicos.





Não se sabe por que razão caiu ou se regressou ao serviço. Este caso junta-se a uma lista crescente de preocupações quanto aos mais de cinco mil marinheiros e marines a bordo do porta-aviões Lincoln.

O porta-aviões não faz uma escala num porto há mais de oito meses, um recorde moderno de tempo consecutivo no mar.

Umassegurou aoque “com base na informação de que o comando dispõe,relatados de ideias suicidas ou tentativas de suicídio a bordo do navio”.As missões dos porta-aviões dos EUA habitualmente. De acordo com a Marinha norte-americana, as escalasAlgo que não acontece com o USS Lincoln quefoi redirecionado para o Médio Oriente para apoiar asO secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth,as notícias sobre a deterioração das condições a bordo do USS Abraham Lincoln.Uma resposta à carta que lhe escreveu o senador democrata Richard Blumenthal e que exige umNa carta, o senador democrata denuncia relatos da tripulação sobre “” e perturbações no serviço postal que deixaram pacotes de apoio perdidos em trânsito durante meses.Entretanto, outro porta-aviões norte-americano, o USS George Washington, está atualmente a, de acordo com comunicados da Marinha.cita fontes oficiais que garantem que o porta-aviões