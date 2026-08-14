Mundo
Guerra no Médio Oriente
Pentágono desvaloriza. Tripulantes do USS Lincoln debatem-se com depressão e fadiga extrema
O Congresso norte-americano pressiona a Casa Branca com relatos de exaustão e de várias tentativas de saltar do porta-aviões por parte de membros da tripulação. O secretário norte-americano da Defesa responde que as condições no navio destacado para apoiar a ofensiva contra o Irão foram "completamente deturpadas". O porta-aviões não faz uma escala num porto há mais de oito meses, um recorde moderno de tempo consecutivo no mar.
Dois jornais norte-americanos dedicados aos elementos das Forças Armadas dos EUA (Stars and Stripes e Navy Times) publicaram denúncias de várias tentativas da tripulação de saltar do USS Abraham Lincoln.
As entrevistas com militares no ativo e famílias revelaram também casos de exaustão e de desânimo crescente. O Navy Times entrevistou a mulher de um militar que terá tentado atirar-se ao mar durante a missão.
O Stars and Stripes revela que a esposa de um dos elementos da tripulação contou, em lágrimas, aos responsáveis militares ter recebido uma mensagem do marido a dizer que ele esperava “não acordar amanhã”.
Foto: Reuters
As missões dos porta-aviões dos EUA habitualmente duram seis a sete meses e são intercaladas com escalas em portos. De acordo com a Marinha norte-americana, as escalas permitem que a tripulação faça “uma pausa das exigências da vida no mar”.
Algo que não acontece com o USS Lincoln que deixou o porto de origem (San Diego) em novembro. O porta-aviões não faz uma escala num porto há mais de oito meses, um recorde moderno de tempo consecutivo no mar.
O Lincoln foi redirecionado para o Médio Oriente para apoiar as operações dos EUA na guerra com o Irão.
O secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, desmente as notícias sobre a deterioração das condições a bordo do USS Abraham Lincoln.
Uma resposta à carta que lhe escreveu o senador democrata Richard Blumenthal e que exige um relatório formal sobre as condições a bordo do porta-aviões.
Na carta, o senador democrata denuncia relatos da tripulação sobre “falta de bens essenciais, contaminação da água, problemas de canalização, deterioração da saúde mental, preocupações com a segurança no convés” e perturbações no serviço postal que deixaram pacotes de apoio perdidos em trânsito durante meses.
Entretanto, outro porta-aviões norte-americano, o USS George Washington, está atualmente a rumar para o Médio Oriente, de acordo com comunicados da Marinha.
O Wall Street Journal cita fontes oficiais que garantem que o porta-aviões deverá substituir o USS Abraham Lincoln.
As entrevistas com militares no ativo e famílias revelaram também casos de exaustão e de desânimo crescente. O Navy Times entrevistou a mulher de um militar que terá tentado atirar-se ao mar durante a missão.
O Stars and Stripes revela que a esposa de um dos elementos da tripulação contou, em lágrimas, aos responsáveis militares ter recebido uma mensagem do marido a dizer que ele esperava “não acordar amanhã”.
Foto: Reuters
Também a CNN citou uma fonte oficial norte-americana anónima para afirmar que um militar caiu ao mar tendo sido resgatado e submetido a exames médicos.
Não se sabe por que razão caiu ou se regressou ao serviço. Este caso junta-se a uma lista crescente de preocupações quanto aos mais de cinco mil marinheiros e marines a bordo do porta-aviões Lincoln.Um oficial da Marinha dos EUA assegurou ao Guardian que “com base na informação de que o comando dispõe, não identificámos um aumento nos casos relatados de ideias suicidas ou tentativas de suicídio a bordo do navio”.
As missões dos porta-aviões dos EUA habitualmente duram seis a sete meses e são intercaladas com escalas em portos. De acordo com a Marinha norte-americana, as escalas permitem que a tripulação faça “uma pausa das exigências da vida no mar”.
Algo que não acontece com o USS Lincoln que deixou o porto de origem (San Diego) em novembro. O porta-aviões não faz uma escala num porto há mais de oito meses, um recorde moderno de tempo consecutivo no mar.
O Lincoln foi redirecionado para o Médio Oriente para apoiar as operações dos EUA na guerra com o Irão.
O secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, desmente as notícias sobre a deterioração das condições a bordo do USS Abraham Lincoln.
Uma resposta à carta que lhe escreveu o senador democrata Richard Blumenthal e que exige um relatório formal sobre as condições a bordo do porta-aviões.
Na carta, o senador democrata denuncia relatos da tripulação sobre “falta de bens essenciais, contaminação da água, problemas de canalização, deterioração da saúde mental, preocupações com a segurança no convés” e perturbações no serviço postal que deixaram pacotes de apoio perdidos em trânsito durante meses.
Entretanto, outro porta-aviões norte-americano, o USS George Washington, está atualmente a rumar para o Médio Oriente, de acordo com comunicados da Marinha.
O Wall Street Journal cita fontes oficiais que garantem que o porta-aviões deverá substituir o USS Abraham Lincoln.