Pequim diz estar disponível para aprofundar contactos com oposição de Taiwan

Em conferência de imprensa, a porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, Zhu Fenglian, afirmou que os contactos devem assentar no chamado `Consenso de 1992` e na rejeição da independência da ilha.

Esse entendimento, alcançado de forma tácita entre o Partido Comunista Chinês (PCC) e o então Governo taiwanês, liderado pelo KMT, pressupunha o reconhecimento da existência de "uma só China", embora com interpretações distintas sobre o seu significado.

"Estamos dispostos a reforçar os contactos e intercâmbios, manter interações construtivas e promover, em conjunto, o desenvolvimento pacífico das relações no Estreito [de Taiwan] com todos os partidos políticos, organizações e representantes da sociedade taiwanesa, incluindo o Kuomintang, em benefício dos compatriotas de ambos os lados do Estreito", declarou Zhu.

A porta-voz não confirmou as notícias, avançadas por órgãos de comunicação de Taiwan, sobre a realização, entre 27 e 29 de janeiro, do Fórum Económico, Comercial e Cultural do Estreito -- também conhecido como Fórum KMT-PCC --, que decorreu quase anualmente entre 2006 e 2016, antes de o KMT perder o poder na ilha.

No fim de semana, a nova presidente do KMT, Cheng Li-wun, recusou-se a comentar a eventual cimeira e uma possível reunião com o Presidente chinês, Xi Jinping, limitando-se a afirmar que qualquer diálogo "não será feito em segredo".

Cheng, que recebeu uma mensagem de felicitações de Xi após vencer as primárias do KMT em outubro, assumiu a liderança do partido num contexto de crescentes tensões entre Pequim e Taipé. A China considera Taiwan, governada autonomamente desde 1949, como parte inalienável do seu território.

A dirigente tem reiterado abertura para se encontrar com Xi e já se manifestou contra o aumento do orçamento da Defesa de Taiwan até 5% do Produto Interno Bruto da ilha até 2030.