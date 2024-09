Pequim "muito vigilante". Navio de guerra japonês atravessa Estreito de Taiwan pela primeira vez

Um contratorpedeiro naval japonês passou pelo estreito de Taiwan de norte a sul na quarta-feira, acompanhado por navios da Austrália e da Nova Zelândia.



Segundo fontes oficiais japonesas, o navio estava a caminho para participar em exercícios militares no Mar da China Meridional.



Pequim disse estar “muito vigilante em relação às intenções do Japão”, garantindo que “expressou o seu forte protesto ao Japão”. O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros pediu a Tóquio que se abstenha de perturbar a estabilidade entre os dois lados do estreito.



Esta primeira passagem de um navio de guerra japonês pelo estreito acontece um mês depois de Tóquio ter condenado a intrusão de um avião militar chinês no seu espaço aéreo, denunciando-a como “uma grave violação” da soberania. Segundo fontes oficiais japonesas, o navio estava a caminho para participar em exercícios militares no Mar da China Meridional.O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros pediu a Tóquio que se abstenha de perturbar a estabilidade entre os dois lados do estreito.Esta primeira passagem de um navio de guerra japonês pelo estreito acontece um mês depois de Tóquio ter condenado a intrusão de um avião militar chinês no seu espaço aéreo, denunciando-a como “uma grave violação” da soberania. A travessia do contratorpedeiro foi uma forma de o Japão passar uma mensagem à China, que reivindica Taiwan como parte do seu território.



Poucas horas depois da passagem do navio de guerra japonês, a Nova Zelândia disse ter enviado também um navio militar através do estreito, ao lado de um navio australiano. Os Estados Unidos, o Canadá e a Alemanha também atravessaram o estreito de Taiwan em várias ocasiões nos últimos meses, o que levou o Exército chinês a declarar “estado de alerta”.



Estas travessias servem para mostrar à China que os Estados Unidos e os seus aliados não aceitam as reivindicações de Pequim em relação a Taiwan.

Poucas horas depois da passagem do navio de guerra japonês, a Nova Zelândia disse ter enviado também um navio militar através do estreito, ao lado de um navio australiano. Os Estados Unidos, o Canadá e a Alemanha também atravessaram o estreito de Taiwan em várias ocasiões nos últimos meses, o que levou o Exército chinês a declarar “estado de alerta”.Estas travessias servem para mostrar à China que os Estados Unidos e os seus aliados não aceitam as reivindicações de Pequim em relação a Taiwan. Aviões e navios de guerra chineses detetados ao redor de Taiwan

Esta quinta-feira, foram detetados ao largo de Taiwan um total de 72 aviões chineses e oito navios de guerra.



Inicialmente, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que 43 aviões entraram na "zona de identificação de defesa aérea de Taiwan" e oito navios, especificando que esses movimentos ocorreram durante um período de 24 horas que terminou às 06h00 de quinta-feira (22h00 GMT).



Por volta das 13h00 (5h00 GMT), Taiwan informou que 29 aviões chineses adicionais foram detetados na manhã de quinta-feira. Destes, “21 cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan”, sublinhou o ministério taiwanês.



O Ministério da Defesa da China disse esta quinta-feira que os exercícios militares no espaço aéreo e nas áreas marítimas ao redor de Taiwan eram legítimos e garantiu que continuará a “fortalecer a prontidão de combate e a organizar exercícios militares”.



A China, que reivindica a ilha democrática como parte do seu território, envia regularmente caças, drones e navios para Taiwan. No entanto, não era detetado um número tão grande de aeronaves desde 11 de julho, quando Taipei identificou 66 aeronaves militares chinesas no espaço de 24 horas.



Pequim anunciou que não descarta a possibilidade de usar a força para assumir o controlo de Taiwan e intensificou a pressão militar e política na ilha nos últimos anos.



Inicialmente, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que 43 aviões entraram na "zona de identificação de defesa aérea de Taiwan" e oito navios, especificando que esses movimentos ocorreram durante um período de 24 horas que terminou às 06h00 de quinta-feira (22h00 GMT).Por volta das 13h00 (5h00 GMT), Taiwan informou que 29 aviões chineses adicionais foram detetados na manhã de quinta-feira. Destes, “21 cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan”, sublinhou o ministério taiwanês.A China, que reivindica a ilha democrática como parte do seu território, envia regularmente caças, drones e navios para Taiwan. No entanto, não era detetado um número tão grande de aeronaves desde 11 de julho, quando Taipei identificou 66 aeronaves militares chinesas no espaço de 24 horas.Pequim anunciou que não descarta a possibilidade de usar a força para assumir o controlo de Taiwan e intensificou a pressão militar e política na ilha nos últimos anos. c/ agências