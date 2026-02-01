Pequim prevê "uma nova etapa" nas relações com Moscovo

Wang Yi reuniu-se em Pequim com o secretário do Conselho de Segurança russo no âmbito de um novo ciclo de "comunicação estratégica", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Pequim e Moscovo intensificaram a sua cooperação económica e os contactos diplomáticos nos últimos anos, e a sua parceria estratégica reforçou-se ainda mais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, no início de 2022.

O responsável chinês afirmou que ambos os países devem trabalhar juntos para "defender o multilateralismo em tempos de turbulência" e "promover um mundo multipolar, igual e ordenado".

A China está disposta a colaborar com a Rússia para "aprofundar a coordenação estratégica e levar as relações sino-russas a uma nova etapa no novo ano", afirmou Wang Yi a Choigu.

O encontro ocorre quando os Estados Unidos dizem estar próximos de um acordo para terminar o conflito na Ucrânia.

No início desta semana, o principal enviado económico da Rússia reuniu-se com responsáveis norte-americanos na Florida para discussões sobre o conflito.

A China apresenta-se como uma parte neutra neste conflito e afirma não fornecer ajuda letal a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.

No entanto, é um aliado político e económico próximo da Rússia, sem nunca ter condenado a invasão russa.