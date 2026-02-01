Pequim prevê "uma nova etapa" nas relações com Moscovo
O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, disse hoje ao secretário do Conselho de Segurança russo,Serguei Choigu, que a China e a Rússia podem "ultrapassar uma nova etapa" nas suas relações este ano.
Wang Yi reuniu-se em Pequim com o secretário do Conselho de Segurança russo no âmbito de um novo ciclo de "comunicação estratégica", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.
Pequim e Moscovo intensificaram a sua cooperação económica e os contactos diplomáticos nos últimos anos, e a sua parceria estratégica reforçou-se ainda mais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, no início de 2022.
O responsável chinês afirmou que ambos os países devem trabalhar juntos para "defender o multilateralismo em tempos de turbulência" e "promover um mundo multipolar, igual e ordenado".
A China está disposta a colaborar com a Rússia para "aprofundar a coordenação estratégica e levar as relações sino-russas a uma nova etapa no novo ano", afirmou Wang Yi a Choigu.
O encontro ocorre quando os Estados Unidos dizem estar próximos de um acordo para terminar o conflito na Ucrânia.
No início desta semana, o principal enviado económico da Rússia reuniu-se com responsáveis norte-americanos na Florida para discussões sobre o conflito.
A China apresenta-se como uma parte neutra neste conflito e afirma não fornecer ajuda letal a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.
No entanto, é um aliado político e económico próximo da Rússia, sem nunca ter condenado a invasão russa.