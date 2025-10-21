"Pergunte às suas filhas". Chanceler alemão defende deportações em massa

O chanceler alemão foi questionado por um jornalista, na segunda-feira, sobre se mantinha as declarações ou pedia desculpa por ter defendido, na semana passada, deportações em larga escala nas cidades.





“Não sei se tem filhos e filhas (…). Pergunte às suas filhas, suspeito que receberá uma resposta bastante clara. Não tenho nada a retirar; pelo contrário, saliento: temos de mudar alguma coisa” respondeu o chanceler.

Na semana passada, o chanceler sugeriu que a diversidade em si era um problema nas cidades alemãs.





“É claro que ainda temos esse problema na paisagem urbana e é por isso que o ministro federal do Interior está agora a trabalhar para permitir e realizar expulsões em grande escala", afirmou durante uma visita ao estado de Brandemburgo, nos arredores de Berlim.





Os críticos, então, acusaram o chanceler alemão de adotar uma retórica “perigosa” sobre a imigração.





Agora, após as declarações de ontem, diversas vozes da oposição fazem-se ouvir. Por exemplo, Ricarda Lang, deputada do Partido Verde, acusou Merz de paternalismo e de ignorar as reais preocupações políticas das jovens. “Talvez as “filhas” também estejam fartas de Friedrich Merz só se preocupar com os seus direitos e segurança quando pode usá-los para justificar as suas políticas completamente retrógradas”, escreveu Ricarda Lang no X.

Também o líder dos Verdes em Brandemburgo acusou Merz de alimentar o preconceito racial. “É perigoso quando os partidos no poder tentam rotular as pessoas como um problema com base na sua aparência ou origem”, defendeu o líder dos Verdes.





Friedrich Merz assumiu o cargo de chanceler em maio com a promessa de combater a ascensão do partido de extrema-direita (AfD).

Os resultados das eleições gerais de fevereiro deram ao bloco conservador CDU/CSU do líder alemão 28,5 por cento de votos. Enquanto o AfD conquistou um resultado recorde de 20,8 por cento.





Desde então, a extrema-direita empatou com a coligação CDU/CSU e já a ultrapassou em algumas sondagens.





Um susto para os democratas-cristãos de Friederich Merz, que estiveram reunidos no domingo e na segunda-feira para definir uma estratégia antes das cinco eleições estaduais do próximo ano.





Friedrich Merz manteve as declarações porque “temos de mudar alguma coisa”.Já Natalie Pawlik, do Partido Social-Democrata, parceiro minoritário no Governo de Merz, afirmou que “a– isso divide ainda mais a sociedade e, em última análise,, em vez de promover soluções”.Analistas políticos alemães já, como a CDU, estão a. Ou seja, acabam por legitimar e disseminar involuntariamente as ideias xenófobas e racistas do partido AfD.