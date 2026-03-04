Mundo
Guerra no Médio Oriente
Peritos da UE asseguram que abastecimento de gás está estável e não há impacto
Peritos do Grupo de Coordenação do Gás da União Europeia (UE) asseguraram hoje que o abastecimento de gás ao espaço comunitário "está estável" e "não há impacto" na segurança de tal fornecimento, apesar das tensões no Médio oriente.
"A reunião do Grupo de Coordenação do Gás da UE com os países da UE e a Agência Internacional de Energia acaba de terminar. Confirmou-se que o abastecimento de gás está estável", escreveu a Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia numa publicação na rede social X.
De acordo com tal mensagem, "atualmente não há impacto na segurança do abastecimento de gás da UE".
Ainda assim, "a Comissão continua a acompanhar a situação", é ainda referido.