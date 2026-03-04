Peritos da UE asseguram que abastecimento de gás está estável e não há impacto

"A reunião do Grupo de Coordenação do Gás da UE com os países da UE e a Agência Internacional de Energia acaba de terminar. Confirmou-se que o abastecimento de gás está estável", escreveu a Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia numa publicação na rede social X.

De acordo com tal mensagem, "atualmente não há impacto na segurança do abastecimento de gás da UE".

Ainda assim, "a Comissão continua a acompanhar a situação", é ainda referido.