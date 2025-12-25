Mundo
Perseguido pelo ICE. Português ferido a tiro pelos serviços de imigração dos Estados Unidos
O homem, que o ICE identificou como Tiago Alexandre Sousa-Martins, foi hospitalizado e está fora de perigo.
Um cidadão português foi atingido a tiro, na quarta-feira, por agentes do ICE, o braço operacional dos serviços de imigração norte-americanos. O incidente ocorreu nos arredores de Baltimore, no Estado de Maryland. O homem foi hospitalizado e encontra-se fora de perigo.
O passageiro natural de El Salvador, identificado como Solomon Antonio Serrano-Esquível, ficou também ferido na sequência do despiste.
As autoridades de imigração dos Estados Unidos alegam que o cidadão português havia ultrapassado o prazo do visto que lhe permitiu entrar no país. Ou seja, estaria a residir ilegalmente, há cerca de 17 anos, nos Estados Unidos.Uma representante democrata do condado de Glen Burnie veio entretanto defender a abertura de um inquérito com vista a apurar as circunstâncias deste tiroteio.
Os agentes do ICE deram ordem de paragem aos dois homens durante uma operação em Glen Burnie, descreveu, em comunicado, Tricia McLaughlin, secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna.
O português terá tentado colidir com veículos do ICE e atropelar os agentes envolvidos na operação, ainda de acordo com McLaughlin e o próprio ICE.
"Temendo pelas vidas e pela segurança do público, os agentes dispararam defensivamente as suas armas de serviço, atingindo o condutor".
A vítima terá conduzido o veículo na direção dos agentes da imigração, com outro homem a bordo. Terá sido baleado após recusar-se a desligar a carrinha, que se despistou entre dois edifícios.Jornal da Tarde | 25 de dezembro de 2025O homem em causa foi identificado como Tiago Alexandre Sousa-Martins, de nacionalidade portuguesa.
O passageiro natural de El Salvador, identificado como Solomon Antonio Serrano-Esquível, ficou também ferido na sequência do despiste.
As autoridades de imigração dos Estados Unidos alegam que o cidadão português havia ultrapassado o prazo do visto que lhe permitiu entrar no país. Ou seja, estaria a residir ilegalmente, há cerca de 17 anos, nos Estados Unidos.Uma representante democrata do condado de Glen Burnie veio entretanto defender a abertura de um inquérito com vista a apurar as circunstâncias deste tiroteio.
Today, @ICEgov officers were conducting a targeted immigration enforcement operation in Glen Burnie, Maryland. Agents positively identified the driver of a van as Tiago Alexandre Sousa-Martins, an illegal alien from Portugal. In the passenger seat was Solomon Antonio… pic.twitter.com/M8tdlK39vx— Homeland Security (@DHSgov) December 24, 2025
Os agentes do ICE deram ordem de paragem aos dois homens durante uma operação em Glen Burnie, descreveu, em comunicado, Tricia McLaughlin, secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna.
O português terá tentado colidir com veículos do ICE e atropelar os agentes envolvidos na operação, ainda de acordo com McLaughlin e o próprio ICE.
"Temendo pelas vidas e pela segurança do público, os agentes dispararam defensivamente as suas armas de serviço, atingindo o condutor".