Perseguido pelo ICE. Português ferido a tiro pelos serviços de imigração dos Estados Unidos





A vítima terá conduzido o veículo na direção dos agentes da imigração, com outro homem a bordo. Terá sido baleado após recusar-se a desligar a carrinha, que se despistou entre dois edifícios. Jornal da Tarde | 25 de dezembro de 2025 O homem em causa foi identificado como Tiago Alexandre Sousa-Martins, de nacionalidade portuguesa. . Terá sido, que se despistou entre dois edifícios.

Uma representante democrata do condado de Glen Burnie veio entretanto defender a abertura de um inquérito com vista a apurar as circunstâncias deste tiroteio.

Today, @ICEgov officers were conducting a targeted immigration enforcement operation in Glen Burnie, Maryland. Agents positively identified the driver of a van as Tiago Alexandre Sousa-Martins, an illegal alien from Portugal. In the passenger seat was Solomon Antonio… pic.twitter.com/M8tdlK39vx — Homeland Security (@DHSgov) December 24, 2025

Um cidadão português foi atingido a tiro, na quarta-feira, por agentes do ICE, o braço operacional dos serviços de imigração norte-americanos. O incidente ocorreu nos arredores de Baltimore, no Estado de Maryland. O homem foi hospitalizado e encontra-se fora de perigo.O passageiro natural de El Salvador, identificado como Solomon Antonio Serrano-Esquível, ficou também ferido na sequência do despiste.As autoridades de imigração dos Estados Unidos alegam que. Ou seja,Os agentes do ICE deram ordem de paragem aos dois homens durante uma operação em Glen Burnie, descreveu, em comunicado, Tricia McLaughlin, secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna., ainda de acordo com McLaughlin e o próprio ICE.