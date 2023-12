Personalidades europeias lamentam morte de Jacques Delors

Homme d’État au destin français.

Inépuisable artisan de notre Europe.

Combattant pour la justice humaine.



Jacques Delors était tout cela.



Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2023

Avec le décès de Jacques Delors, l’UE perd un géant.



Dernier citoyen d’honneur de l’Europe, il a travaillé sans relâche, en tant que Président d’@EU_Commission & membre d’@Europarl_FR, pour une Europe unie.



Des générations d'Européens continueront de bénéficier de son héritage. — Roberta Metsola (@EP_President) December 27, 2023

Jacques Delors a conduit la transformation de la Communauté économique européenne vers une véritable Union, fondée sur des valeurs humanistes et appuyée sur un marché unique et une monnaie unique, l’euro.



Il en fut un défenseur à la fois passionné et concret, jusqu'à ses… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 27, 2023

Jacques Delors était un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte.



L’œuvre de sa vie est une Union européenne unie, dynamique et prospère.



Elle a façonné des générations entières d’Européens, dont la mienne.



Honorons son héritage en renouvelant sans cesse notre Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2023

Emmanuel Macron, presidente francês, lamentou a morte de um “homem de Estado” de grande proeminência na política francesa. Na rede social X, Macron destacou a luta pela Europa e pela justiça humana.“O seu compromisso, os seus ideais e a sua retidão irão sempre inspirar-nos. Saúdo o seu trabalho e a sua memória e compartilho a dor dos seus entes queridos”, pode ler-se no perfil do presidente francês.Nas instâncias europeias, Roberta Metsola falou sobre a morte de “um gigante”. Nas redes sociais, a presidente do Parlamento Europeu lembrou o trabalho para a criação de uma União Europeia forte e ressalva que o legado de Jacques Delors vai continuar a ser sentido no futuro.“Gerações de europeus continuarão a beneficiar do seu legado”, concluiu Roberta Metsola.Charles Michel também apresentou condolências pela morte de Jacques Delors. O presidente do Conselho Europeu lembrou que o economista transformou a CEE numa “verdadeira” união europeia que teve como base “valores humanistas e uma moeda única”.“Um grande francês e um grande europeu, Delors fica para a história como um dos construtores da nossa Europa. Apresento as sinceras condolências à família”, escreveu Charles Michel nas redes sociais.O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros lembrou um dos principais bastiões da União Europeia moderna cujo legado deve continuar a ser seguido no futuro.“A Europa acaba de perder um dos seus gigantes. Terá moldado o destino da EU através das suas convicções e do rigor. Entra assim no panteão dos grandes que a Europa produziu e cujo legado devemos assumir”, declarou Josep Borrell.Ursula von der Leyen também deixou palavras elogiosas a Jacques Delors nas redes sociais. A presidente da Comissão Europeia lembrou um “visionário” que moldou a vida de várias gerações europeias.

“O trabalho da sua vida é uma União Europeia unida, dinâmica e próspera. Honremos o seu legado renovando constantemente a nossa Europa”.







O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, também já reagiu à morte de Delors, numa nota enviada à Agência Lusa.







"Com a morte de Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia com quem tive a honra e o prazer de colaborar em tantas ocasiões, a Europa perdeu um dos seus mais extraordinários líderes. Alguém que combinava os 'pequenos passos' da integração europeia com o ideal de uma Europa unida", considerou Durão Barroso.





"A Comissão e a União Europeia devem imenso a Jacques Delors" que para o ex-primeiro-ministro português "ficará como um dos `refundadores` da integração europeia nos anos 80 e 90".