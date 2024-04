Peru e China ultimam acordo de comércio livre

"De acordo com as nossas projeções, penso que é possível concluir as negociações para estabelecer o ACL com a China até ao final deste ano", afirmou González-Olaechea, que se encontra numa visita de três dias ao país asiático, no âmbito da qual liderou hoje um evento sobre a presidência peruana da APEC (Cooperação Económica Ásia Pacífico), em 2024.

No seu discurso, o ministro destacou as oportunidades que o Peru oferece à China como destino de investimento, sublinhando a localização estratégica do país no hemisfério ocidental, a estabilidade económica e a existência de uma comunidade chinesa integrada na sociedade peruana.

"Não se trata apenas de investir, trata-se de fazer amigos", sublinhou o ministro, que destacou a necessidade do apoio chinês ao desenvolvimento do Peru, especialmente em setores como infraestruturas, saúde digital, inteligência artificial e energia verde.

O responsável afirmou que os muitos descendentes de chineses integrados na sociedade peruana "reforçam ainda mais" os laços históricos e culturais com o país asiático.

"Sem investimento, não se pode construir. Sem condições estáveis, não se pode investir. E sem investimento e estabilidade, não podemos alcançar o nosso verdadeiro potencial como país", argumentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros peruano destacou as vantagens que a nação andina oferece como parceiro da China, incluindo a riqueza em recursos naturais, a experiência na indústria mineira e o compromisso com o comércio aberto.

No final da apresentação, Gonzalez-Olaechea sublinhou que o porto de Chancay, estrategicamente localizado a norte de Lima, está a emergir como um nó comercial fundamental entre as duas regiões e é alvo de interesse crescente pelos investidores chineses.

A cimeira da APEC terá lugar no próximo mês de novembro no país andino e deve contar com a presença do presidente da China, Xi Jinping.