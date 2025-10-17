Peso argentino sofre nova queda apesar da ajuda norte-americana

Após uma forte recuperação a meio da semana, face ao anúncio do Tesouro dos EUA de um novo pacote de apoio à economia argentina, o peso voltou a registar perdas esta sexta-feira.



Uma hora após a primeira sessão de negociação em Buenos Aires, a moeda argentina negociava a 1.465 pesos por dólar, em comparação com os 1.430 do dia anterior.



A economia argentina está a enfrentar um período de turbulência há várias semanas, à medida que se aproximam as eleições legislativas intercalares, marcadas para 26 de outubro. O presidente Javier Milei enfrenta uma crise política dentro do seu próprio partido de extrema-direita, La Libertad Avanza, e paira uma incerteza sobre se Milei vai conseguir concluir com sucesso as suas reformas.



Nas últimas semanas, os Estados Unidos anunciaram várias etapas de ajuda financeira ao governo de Milei. Na semana passada, os Estados Unidos começaram a comprar pesos argentinos para injetar liquidez em dólares na segunda economia da América do Sul. Ao comprar pesos argentinos, os EUA conseguiram concluir um acordo com o Banco Central da Argentina, o swap cambial.



Já esta quarta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que estava a trabalhar num pacote de 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros) com bancos privados e fundos soberanos, que seria "mais focado no mercado de dívida argentino". Isto elevaria o apoio total dos EUA à Argentina para 40 mil milhões de dólares.



Donald Trump, que recebeu Javier Milei na Casa Branca na terça-feira, reiterou o seu apoio ao aliado ideológico na América Latina e avisou que os Estados Unidos "não seriam generosos" para a Argentina se Milei "não ganhasse" as eleições intercalares.



O secretário do Tesouro esclareceu, posteriormente, que os EUA continuarão a apoiar financeiramente a Argentina enquanto o Governo de Milei adotar “boas políticas”, independentemente do resultado das eleições.



Javier Milei declararia em diversas ocasiões que o apoio financeiro norte-americano está garantido até ao final do seu mandato, "até 2027".