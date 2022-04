Pessoas com diabetes tipo II mais propensas a terem Parkinson

Cientistas portugueses descobriram que pessoas com diabetes-tipo II são muito mais propensas a sofrer de Parkinson. Num estudo com cobaias, concluiu-se que o excesso de açúcar no cérebro desencadeia reações que podem induzir os sintomas da doença que afeta principalmente a coordenação motora.