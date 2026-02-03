Peter Mandelson demite-se da Câmara dos Lordes

Peter Mandelson foi ministro dos governos de Tony Blair e Gordon Brown, e é membro da Câmara dos Lordes desde 2008.





As relações de amizade com Jeffery Epstein remontam a 2002, com contactos entre os dois, mesmo após a primeira detenção de Epstein, em 2008. Estas relações provocaram a demissão de Mandelson como embaixador britânico nos Estados Unidos, em setembro de 2025.