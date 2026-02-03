Mundo
Peter Mandelson demite-se da Câmara dos Lordes
O ex-ministro britânico, Peter Mandelson, irá demitir-se da Câmara dos Comuns esta quarta-feira. A informação é avançada pelo presidente da Câmara dos Lordes, Michael Forsyth, mas o ex-governante irá manter o título até que haja uma alteração da lei. Atualmente não é possível uma renúncia ao título.
Peter Mandelson foi ministro dos governos de Tony Blair e Gordon Brown, e é membro da Câmara dos Lordes desde 2008.
As relações de amizade com Jeffery Epstein remontam a 2002, com contactos entre os dois, mesmo após a primeira detenção de Epstein, em 2008. Estas relações provocaram a demissão de Mandelson como embaixador britânico nos Estados Unidos, em setembro de 2025.
Na segunda-feira, Mandelson anunciou a sua desfiliação do Partido Trabalhista, na sequência do lançamento de novos ficheiros sobre Epstein. Um dos emails revelava uma tentativa de alterar uma proposta do governo britânico sobre um imposto sobre os bónus dos banqueiros, a pedido de Epstein, em 2009.
No entanto, o ex-ministro vai continuar a deter o título de par vitalício, até à alteração da lei. O gabinete do primeiro-ministro, Keir Starmer, admite que está a trabalhar num projeto de lei para retirar o título “o mais rapidamente possível”, visto que a legislação não permite a renúncia ao título.