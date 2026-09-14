Petroleiro em chamas após ter colidido com minas navais em Ormuz, diz a Guarda Revolucionária

Segundo os iranianos, a embarcação terá tentado passar por uma zona de acesso restrito a sul do Estreito de Ormuz.





A informação é avançada pela agência Fars, citada pela Al Jazeera.





Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a embarcação em causa, o "El Gaia", foi completamente consumida pelas chamas, uma vez que os esforços para controlar as chamas no local não foram bem sucedidos.





"As tentativas de controlar o fogo foram infrutíferas e todo o petroleiro ficou envolto em chamas", adiantou o organismo militar iraniano.







Tripulação de origem indiana

No último domingo, o Ministério indiano dos Negócios Estrangeiros condenou um ataque contra a embarcação "El Gaia", ao largo da costa de Omã.

Segundo o jornal Times of India, viajavam na embarcação 14 tripulantes de origem indiana, dos quais 13 já foram resgatados.

"Continuam as operações de resgate do cidadão indiano desaparecido", com o apoio das autoridades de Omã, destacou Nova Deli.

A Índia pediu ainda uma "desescalada imediata da tensão" e o regresso da região à paz, condenando os "ataques inaceitávies" contra navios comerciais e alvos civis. A Guarda Revolucionária acrescentou que foram emitidos alertas sobre o perigo de utilização desta rota no Estreito de Ormuz e reiterou que esta zona continua sob a sua vigilância e controlo.

"Outro exemplo de mentira e intimidação"





Mais tarde, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) indicou que as informações sobre o petroleiro atingido por minas navais são falsas.





De acordo com o CENTCOM, o navio com bandeira do Panamá foi atingido por um míssil iraniano no mês passado, tendo ficado inoperacional.





Este fim de semana, o navio voltou a ser atingido enquanto estava parado junto à costa de Omã.





🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims a Panama-flagged oil tanker recently struck a naval mine in the Strait of Hormuz. This is FALSE.



✅ FACT: The Panama-flagged oil tanker El Gaia was struck by an Iranian missile last month and rendered inoperable.… pic.twitter.com/JXi2X8d5oV — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 14, 2026



Numa publicação na rede social X, o Comando Central dos EUA indica que este superpetroleiro está a ser retirado por um "parceiro regional".





"A falsa alegação da Guarda Revolucionária Islâmica é mais um exemplo das suas mentiras e tentativas de intimidação enquanto tentam impedir a passagem de embarcações comerciais no estreito", acrescenta o CENTCOM.





(notícia atualizada às 22h43 com o desmentido por parte do CENTCOM e às 22h49 com a reação de Nova Deli)