Mundo
Guerra no Médio Oriente
Petroleiro em chamas após ter embatido em minas navais em Ormuz, diz a Guarda Revolucionária
Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, um superpetroleiro foi consumido por um incêndio após ter embatido em minas navais no Estreito de Ormuz.
(em atualização)
A embarcação terá tentado passar por uma zona de acesso restrito a sul do Estreito de Ormuz.
A informação é avançada pela agência Fars, citada pela Al Jazeera.
Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a embarcação em causa, o "Algaya", foi completamente consumida pelas chamas, uma vez que os esforços para controlar as chamas no local não foram bem sucedidos.
A Guarda Revolucionária acrescentou que foram emitidos alertas sobre o perigo de utilização desta rota no Estreito de Ormuz e reiterou que esta zona continua sob a sua vigilância e controlo.