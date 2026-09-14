Petroleiro em chamas após ter embatido em minas navais em Ormuz, diz a Guarda Revolucionária

Petroleiro em chamas após ter embatido em minas navais em Ormuz, diz a Guarda Revolucionária

Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, um superpetroleiro foi consumido por um incêndio após ter embatido em minas navais no Estreito de Ormuz.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

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(em atualização)

A embarcação terá tentado passar por uma zona de acesso restrito a sul do Estreito de Ormuz. 

A informação é avançada pela agência Fars, citada pela Al Jazeera. 

Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a embarcação em causa, o "Algaya", foi completamente consumida pelas chamas, uma vez que os esforços para controlar as chamas no local não foram bem sucedidos. 

A Guarda Revolucionária acrescentou que foram emitidos alertas sobre o perigo de utilização desta rota no Estreito de Ormuz e reiterou que esta zona continua sob a sua vigilância e controlo.
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