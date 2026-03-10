Petróleo Brent cai mais de 6% para 92 dólares por barril

Às 7h00 de hoje (6h00 hora de Lisboa), o preço do Brent, referência europeia, estava a cair 6,53% face ao fecho de segunda-feira, cotado nos 92,44 dólares por barril.

A cotação do barril de Brent terminou na segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 6,76%, numa sessão de mercado altamente volátil, marcada pela escalada do conflito no Médio Oriente, mas fechou abaixo dos 100 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa ultrapassou os 118 dólares durante a sessão no mercado de futuros de Londres de segunda-feira, níveis que não se viam desde 2022, após a invasão russa e o início da guerra na Ucrânia, mas acabou a nos 98,96 dólares.

Os preços do crude caíram drasticamente depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado na segunda-feira que a guerra com o Irão está "praticamente terminada".

Trump afirmou em entrevista à CBS que planeia "assumir o controlo" do Estreito de Ormuz.

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI) caiu hoje 6,05%, para 89,04 dólares por barril, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.