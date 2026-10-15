Pezeshkian assume que República Islâmica enfrenta a maior pressão da sua história

No entanto, salientou Masoud Pezeshkian, o Irão "mantém-se firme".

"Nos 48 anos decorridos desde a Revolução [Islâmica], o país nunca enfrentou uma pressão e dificuldades tão intensas", declarou o chefe de Estado iraniano durante uma reunião sobre planeamento e desenvolvimento da província do Azerbaijão Oriental, segundo a agência IRNA.

Pezeshkian recordou que, nos primeiros dias da guerra, iniciada pelos Estados Unidos e por Israel a 28 de fevereiro, foram mortos o então líder supremo, Ali Khamenei, e outros altos responsáveis iranianos, tendo sido também bombardeadas fábricas, centrais elétricas e outras infraestruturas do país.

"O inimigo acreditava que tudo se desmoronaria por si só com os ataques", afirmou, sustentando contudo que, apesar das dificuldades, o Irão conseguiu, "até agora, manter-se firme".

O Presidente iraniano declarou que os Estados Unidos procuram bloquear o país através de um cerco marítimo e aéreo, para "fazer com que a população enfrente maiores dificuldades", mas garantiu que não permitirá que tal aconteça.

Por esse motivo, apelou à população para que se esforce por enfrentar as dificuldades e pediu às pessoas que usem roupa mais quente em casa, de modo a reduzir o consumo de energia e a permitir que esta seja canalizada para a indústria.

"Se as nossas fábricas e o setor produtivo estiverem ativos, haverá emprego e produção, e a indústria manter-se-á de pé", assegurou.

A República Islâmica atravessa um período económico difícil, com uma contração de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano persa, entre março e maio de 2026. Setores como o da extração de petróleo bruto e gás natural registaram uma queda de 26,4%.

A inflação homóloga situa-se, por sua vez, nos 89%, enquanto o rial regista, de poucas em poucas semanas, novos mínimos históricos face ao dólar.

Os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos e navios iranianos em resposta ao encerramento do estreito de Ormuz pela República Islâmica, dificultando o comércio e, em particular, as exportações de petróleo iraniano, que foram praticamente reduzidas a zero.

Além disso, os Estados Unidos lançaram a operação "Pária Económico" contra o Irão, com o objetivo de isolar ainda mais financeiramente Teerão.

A operação inclui sanções contra 27 companhias aéreas iranianas, levando o Turquemenistão, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Geórgia e Omã a suspenderem os voos dessas empresas.