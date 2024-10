PIB da zona euro avança 0,9 no 3.º trimestre face homólogo e Portugal sobe o dobro da média

Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2023, tanto a economia da zona euro como a do conjunto da União Europeia (UE) cresceram 0,9%, subidas que surgem após crescimentos anuais de, respetivamente, 0,6% e 0,8% no trimestre anterior.

Já na variação em cadeia, o PIB corrigido de sazonalidade registou um acréscimo de 0,4% na zona euro e de 0,3% na UE neste terceiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior.

Antes, no segundo trimestre de 2024, o PIB tinha crescido 0,2% na área da moeda única e 0,3% na UE, de acordo com o Eurostat.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis relativos ao terceiro trimestre de 2024, Portugal registou na variação homóloga um crescimento acima do dobro da zona euro e da UE, ao avançar 1,9%, apenas atrás de Espanha (3,4%) e da Lituânia (2,3%).

As taxas de crescimento anual foram positivas para sete países e negativas para seis.

Por seu lado, as maiores descidas anuais foram registadas na Letónia (-1,4%) e na Hungria (-0,7%).

Em termos trimestrais, no que toca a estes Estados-membros para os quais existem dados disponíveis referentes ao terceiro trimestre de 2024, a Irlanda (+2%) registou o maior aumento em comparação com o trimestre anterior, seguida pela Lituânia (+1,1%) e por Espanha (+0,8%), ao passo que as maiores descidas se verificaram na Hungria (-0,7%), na Letónia (-0,4%) e na Suécia (-0,1%).

Portugal cresceu 0,2% nesta variação em cadeia.

O Eurostat adianta que estas estimativas rápidas preliminares do PIB se baseiam em fontes de dados incompletas e estão sujeitas a novas revisões.