Piloto é o único sobrevivente do acidente de aviação no Nepal

De acordo com um oficial da polícia do Nepal, em declarações à Associated Press, as autoridades já retiraram os 18 corpos do local da tragédia.

O único sobrevivente foi o piloto, que foi transportado para o Kathmandu Medical College Hospital para tratamento, disse um médico da unidade hospitalar.

O piloto da Saurya Airlines apresenta ferimentos nos olhos, mas não corre perigo de vida, disse a mesma fonte.

O avião da Saurya Airlines ia fazer a ligação entre Katmandu e a cidade de Pokhara e para já desconhecem-se as causas do desastre.

As imagens dos meios de comunicação social locais mostram fumo a subir e os destroços do avião espalhados por uma vala.

O Aeroporto Internacional de Tribhuvan, Katmandu, o principal aeroporto do Nepal para voos internacionais e domésticos, foi encerrado enquanto as equipas de emergência trabalhavam.

Katmandu encontra-se sob a estação das chuva mas não estava a chover na altura do acidente.

No entanto, segundo a Associated Press, a visibilidade "era reduzida" na capital do Nepal.

A Saurya Airlines opera o avião Bombardier CRJ 200 nas rotas domésticas.

Em 2019, um avião de passageiros do Bangladesh despenhou-se no aeroporto de Tribhuvan, matando 51 pessoas, sendo que vinte sobreviveram.

Uma investigação confirmou que o avião estava desalinhado com a pista e que o piloto estava desorientado tentando aterrar em "desespero" quando o avião se despenhou.

Em 2015, um avião da Turkish Airlines que aterrou sob um denso nevoeiro derrapou numa pista escorregadia do aeroporto.

O avião transportava 238 pessoas, mas não se registaram feridos graves.