Pista do Estado Islâmico. Investigação ao ataque de Bondi foca-se em viagem às Filipinas

A informação é avançada esta terça-feira pela Polícia de Nova Gales do Sul. “Posso confirmar que viajaram para as Filipinas”, afirma o comissário da Polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon. As razões para a viagem “estão sob investigação até ao momento”.

Dirigiram-se até Davao, na região de Mindanao, no sul do país, tendo regressado à Austrália a 28 de novembro, via Manila.



A crise de Marawi de 2017 teve origem numa revolta liderada pelo grupo Abu Sayyaf, após uma operação militar do exército filipino para capturar o seu líder, Isnilon Hapilon. Ao longo dos 150 dias da crise, mais de mil pessoas morreram e 350 mil fugiram da cidade. A crise terminou com a vitória do exército filipino, a quase destruição dos grupos islâmicos e as mortes de mais de 800 militantes.

Ponto de situação

Foram avançadas novas informações nas últimas horas, que incluem a presença de duas bandeiras feitas à mão do Estado Islâmico e de explosivos improvisados no carro conduzido até ao local do crime, registado em nome de Naveed Akram.



, tendo o pai Sajid Akram viajado com um passaporte indiano e o filho Naveed Akram com o passaporte australiano.Embora não sejam conhecidos os motivos da viagem, nem se esta serviu para a preparação do ataque em Sydney,, como o Abu Sayyag, que estiveram na origem da crise de Marawi, em 2017.No entanto,Em declarações ao jornal britânico, o professor Clarke Jones, da Universidade Nacional da Austrália, especialista em radicalização prisional, afirma que, devido ao perigo e às dificuldades geográficas da região.Jones lembra, ainda, a existência de grupos militares privados não-extremistas a operar no território e as ligações entre os serviços secretos australianos e filipinos que poderiam “descobrir o que a dupla estaria a fazer durante a viagem”.Por outro lado, Levi West, especialista em contra-terrorismo da Universidade Nacional da Austrália, assume queO ataque na praia de Bondi está a chocar a Austrália e o mundo., mas ressalvam que, sendo importante ressaltar a condenação das organizações muçulmanas australianas ao ataque.Além disso, novas imagens confirmam que duas pessoas tentaram imobilizar os atacantes. Um deles morreu no local e o outro, Ahmed Al Ahmed, o vendedor de fruta de Sydney.. O vendedor de fruta correu em direção a um dos atiradores, conseguindo retirar-lhe a espingarda, algo descrito pelas autoridades como tendo evitado uma tragédia maior. Foi alvejado no ombro e encontram-se agora fora de perigo.Desde o ataque que se têm multiplicado as homenagens, destacando-se uma recolha de fundos para apoiar Ahmed, que já arrecadou dois milhões de dólares, e a deposição de flores e mensagens em frente à sua loja, em Sutherland, nos subúrbios de Sydney., com o primeiro-ministro a ponderar introduzir novas regras como a limitação do número de armas por indivíduo, o uso da inteligência criminal – em vez de apenas registo criminal – e a limitação da licença de porte de arma a cidadãos australianos.