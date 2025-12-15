Praia de Bondi. O que se sabe sobre o atentado que está a abalar a Austrália?

Quem são os suspeitos?



O suspeito "cumpria os critérios de elegibilidade para uma licença de porte de arma", tendo na sua posse seis armas.



O que a polícia investigou até ao momento?

A equipa inspecionou também duas casas nos subúrbios de Sydney, Bonnyrigg e Campsie, onde encontraram “um número de itens adicionais incluindo duas armas de fogo”.



Quem é Ahmed Al Ahmed?

A fruit seller with no gun experience heroically saved thousands



Qual o balanço de vítimas?

O que será feito?



O atentado de domingo na Praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, provocou pelo menos 16 mortos. Foi classificado pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, como “um ato de pura maldade, um ato de terrorismo, um ato de antissemitismo”.A polícia de Nova Gales do SulA imprensa local, de acordo com o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon., “com base na sua associação com outras pessoas”, mas a investigação feita considerou que não constituía uma ameaça.Após o ataque, uma fotografia de Naveed tirada em 2022 com o professor Adam Ismail, do Instituto Al-Murad, começou a circular nas redes sociais, tendo Ismail vindo a público condenar o ataque e rejeitar ligações com o suspeito.“O Corão afirma claramente que tirar uma vida inocente é como matar toda a humanidade”, esclarece o professor, que classifica o ataque como sendo “completamente proibido no Islão”. Ismail acrescenta, ainda, que ensinou árabe e o Corão a Naveed durante apenas um ano, em 2022.A Equipa Conjunta de Contraterrorismo confiscou quatro armas de fogo e três dispositivos explosivos improvisados do local do crime, que seguiram para análise forense.O resultado destas investigações preliminares faz com queA imprensa local avançou que o carro dos suspeitos teria um manifesto e uma bandeira do Estado Islâmico, mas o comissário da polícia não confirmou as alegações.De acordo com a advogada Alison Battisson, em declarações à CNN, Al Ahmed é um refugiado do Médio Oriente, “que não tem residência permanente na Austrália”, mas que não terá impedido Ahmed de “correr pata ajudar a comunidade australiana”.Al Ahmed foi alvejado no ombro e foi levado para o hospital, encontrando-se agora fora de perigo, após ter sido operado de urgência. O primeiro-ministro da Nova Gales do Sul, Chris Minns, visitou-o ao hospital e descreveu-o como “um herói da vida real”.Entretanto, foi criada uma angariação de fundos online, para apoiar a recuperação de Ahmed, que já recolheu mais de um milhão de dólares em menos de 24 horas.Segundo a polícia de Nova Gales do Sul, o ataque provocou, até ao momento, 16 mortos e 42 feridos.Ainda que não tenham sido identificados,, com a imprensa local a identificar um sobrevivente do Holocausto, vindo da Ucrânia, como um dos mortos.O choque provocado pelo ataque fez com que o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciasse um possível endurecimento da lei sobre as armas., afirmou o chefe de governo, que inclui propostas como o estabelecimento de um limite do número de armas por individuo e uma revisão periódica das licenças de porte de arma.A lei já havia sido endurecida em 1996, após um massacre em Porth Arthur que matou 35 pessoas, e proíbe a venda de armas automáticas e semiautomáticas.