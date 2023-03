"Plano de paz". Kiev receia consequências da visita de Xi Jinping à Rússia

Візит 🇨🇳🇷🇺. Формула успішної реалізації «Мирного плану» Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території🇺🇦 згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 20, 2023

, escreveu no Twitter o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov.A China está a tentar posicionar-se como um possível mediador no conflito na Ucrânia, sem condenar ou apoiar explicitamente a Rússia. No final de fevereiro, Pequim publicou um documento de 12 pontos no qual apelava a que Moscovo e Kiev "cessassem as hostilidades" e realizassem negociações de paz.

Por esse motivo, Kiev assiste com receio à chegada de Xi Jinping a Moscovo esta segunda-feira, especialmente porque teme que Pequim, aliado estratégico da Rússia, possa decidir entregar armas à Rússia e agravar a situação no território ucraniano. A esperança da Ucrânia está na pressão dos aliados ocidentais sobre a liderança chinesa.



"As expectativas da Ucrânia estão num nível mínimo: para que as coisas não se deteriorem", disse à AFP Sergiy Solodky, vice-diretor do centro de estudos New Europe Center, em Kiev.



"A Ucrânia vai acompanhar esta visita de perto", disse imprensa internacional um alto funcionário ucraniano. "Para nós é extremamente importante que a China mantenha a sua política de respeito inabalável pela integridade territorial dos outros países".





Embora os Estados Unidos já tenham acusado, em fevereiro, a China de estar a fornecer "armamento não letal" à Rússia, as autoridades ucranianas minimizam a probabilidade de apoio militar chinês a Moscovo.





"A China não será cúmplice da Rússia", afirmou Danilov, numa entrevista à AFP.







Já esta segunda-feira, o Governo chinês voltou a negar que tenciona fornecer armamento à Rússia, depois de a imprensa norte-americana ter indicado que Pequim está a considerar enviar artilharia e munições para Moscovo.



O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, afirmou que “não é a China” que fornece armas, mas sim os EUA, e aconselhou Washington a “parar de colocar lenha na fogueira e apontar o dedo a outros países e coagi-los”.







Os países ocidentais rejeitaram o documento proposta pelo Governo chinês, mas o presidente ucraniano, que evita aumentar a tensão com Pequim, disse que "precisamos de trabalhar com a China".



Apesar das conversas esporádicas entre os ministros chinês e ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Volodymyr Zelensky ainda não falou com Xi Jinping desde o início da invasão russa. De acordo com a imprensa norte-americana, pode haver conversações entre Kiev e Pequim, depois da visita chinesa à Rússia, mas não se espera "nenhum avanço".