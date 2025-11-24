Plano de paz Ucrânia. Rússia rejeita propostas europeias de alterações

"Tomámos conhecimento do plano europeu que, à primeira vista, é absolutamente não construtivo, não nos convém", afirmou o conselheiro presidencial russo para os assuntos internacionais, Yuri Ushakov.

A Casa Branca, por suas vez, considerou que as negociações na Suíça representaram um "passo significativo" e reafirmou que qualquer acordo final "respeitaria integralmente" a soberania da Ucrânia.





O plano que Washington apresentou a Moscovo rejeitava categoricamente o ingresso da Ucrânia na NATO, enquanto a nova versão deixa espaço para uma decisão consensual dos países membros da Aliança Atlântica, segundo a EFE. Inclui ainda a redução do exército para um máximo de 600.000 efetivos ou a cedência à Rússia de territórios que não foram conquistados militarmente por Moscovo.

"Qualquer acordo futuro deve respeitar plenamente a soberania da Ucrânia e alcançar uma paz justa e sustentável", disseram no comunicado.





c/agências

