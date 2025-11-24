Mundo
Ucrânia. UE congratula-se com "novo impulso" mas lembra que "há trabalho a fazer"
“Embora ainda haja trabalho a ser feito, agora existe uma base sólida para avançarmos”, afirmou a presidente da Comissão Europeia.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou esta segunda-feira que os 27 foram informados pelos Estados Unidos e pela Ucrânia de que houve "progressos significativos" nas negociações para a paz.
Em conferência de imprensa no final da reunião com os líderes da União Europeia esta manhã em Luanda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudaram o “novo ímpeto” nas negociações de paz e afirmaram que, embora “algumas questões ainda precisem ser resolvidas, a direção é positiva”.
“Um envolvimento europeu eficiente e coordenado, bem como uma forte presença europeia em Genebra, permitiram-nos fazer progressos significativos nas negociações para uma paz justa e duradoura na Ucrânia”, anunciou Von der Leyen.
“Embora ainda haja trabalho a ser feito, agora existe uma base sólida para avançarmos”, disse. “Ao fazermos isso, devemos permanecer unidos e continuar a colocar os melhores interesses da Ucrânia no centro de nossos esforços”, sublinhou. A presidente da Comissão Europeu salientou ainda que “daqui para frente, o território e a soberania da Ucrânia devem ser respeitados" e que "somente a Ucrânia, como país soberano, pode tomar decisões relativas às suas forças armadas".
“A escolha do seu destino está nas suas próprias mãos. Quero também enfatizar a centralidade da Europa no futuro do país”, asseverou.
Durante o fim de semana decorreram reuniões em Genebra entre ucranianos, americanos e europeus sobre as negociações de paz para a Ucrânia. Em declarações sobre estes encontros, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou que “algo de bom pode estar a acontecer”.
"A reunião de ontem, (domingo) em Genebra, entre os Estados Unidos, Ucrânia, instituições da União Europeia e seus representantes ficou marcada por progressos significativos", disse António Costa em Luanda. "Os Estados Unidos e a Ucrânia informaram-nos que as discussões foram construtivas e que foram alcançados progressos em diversos assuntos. Saudamos este passo em frente e, apesar de alguns assuntos terem de ser resolvidos, a direção é positiva", acrescentou.
A União Europeia reafirmou ainda o apoio político, económico e militar à Ucrânia. "A União Europeia está empenhada em continuar a prestar ao presidente Zelensky todo o apoio necessário - apoio diplomático, militar e económico", disse Costa aos jornalistas em Luanda.
Os líderes da União Europeia reuniram-se em Angola para debater o processo de paz na Ucrânia após um convite do presidente do Conselho Europeu. O encontro ocorreu à margem da cimeira entre a União Europeia e a União Africana.
