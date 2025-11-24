Ucrânia. UE congratula-se com "novo impulso" mas lembra que "há trabalho a fazer"

"Será mesmo possível que grandes progressos estejam a ser feitos nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia??? Não acreditem até verem com os seus próprios olhos, mas algo bom pode estar a acontecer", escreveu Trump numa publicação nas redes sociais.









O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou esta segunda-feira que os 27 foram informados pelos Estados Unidos e pela Ucrânia de que houve "progressos significativos" nas negociações para a paz.Em conferência de imprensa no final da reunião com os líderes da União Europeia esta manhã em Luanda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudaram o “novo ímpeto” nas negociações de paz e afirmaram que, embora “algumas questões ainda precisem ser resolvidas, a direção é positiva”.“Ao fazermos isso, devemos permanecer unidos e continuar a colocar os melhores interesses da Ucrânia no centro de nossos esforços”, sublinhou.A presidente da Comissão Europeu salientou ainda que “daqui para frente, o território e a soberania da Ucrânia devem ser respeitados" e que "somente a Ucrânia, como país soberano, pode tomar decisões relativas às suas forças armadas".“A escolha do seu destino está nas suas próprias mãos. Quero também enfatizar a centralidade da Europa no futuro do país”, asseverou.Durante o fim de semana decorreram reuniões em Genebra entre ucranianos, americanos e europeus sobre as negociações de paz para a Ucrânia."Os Estados Unidos e a Ucrânia informaram-nos que as discussões foram construtivas e que foram alcançados progressos em diversos assuntos. Saudamos este passo em frente e, apesar de alguns assuntos terem de ser resolvidos, a direção é positiva", acrescentou.A União Europeia reafirmou ainda o apoio político, económico e militar à Ucrânia.Os líderes da União Europeia reuniram-se em Angola para debater o processo de paz na Ucrânia após um convite do presidente do Conselho Europeu. O encontro ocorreu à margem da cimeira entre a União Europeia e a União Africana.