Planos de segurança para Jogos Olímpicos de Paris roubados em comboio

Os equipamentos eletrónicos continham dados confidenciais referentes aos planos de segurança da competição olímpica, que vai realizar-se de 26 de julho a 11 de agosto deste ano, em Paris.





O engenheiro, de 56 anos, viajava na segunda-feira cerca das 19h30. Estava sentado num comboio com destino a Creil, em Oise, e, de acordo com as primeiras informações prestadas à polícia.

O homem deparou-se com um atraso na partida desse comboio e decidiu mudar para outro que também partia para Creil, segundo fonte policial que relata o depoimento do funcionário, citada no jornal The Guardian. Terá sido nesse momento que o dono da mala detetou a falta do computador profissional e dos cartões de memória USB.





Revelou ainda às autoridades que esses equipamentos continham dados sensíveis, nomeadamente os planos de segurança para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 da polícia municipal.





A investigação foi confiada à polícia regional de transportes de acordo com a publicação francesa, Le Parisien.





O município de Paris ainda não comentou o sucedido, mas sabe-se que a câmara pretende mobilizar uma força de trabalho de dois mil agentes da polícia municipal para as Olimpíadas de 2024.







A operação policial tem previsto o destacamento de cerca de 35 mil seguranças para estarem presentes durante os jogos. França reforçará ainda a segurança olímpica com envio de dez mil soldados.