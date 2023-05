Planos para assassinar Isabel II nos Estados Unidos revelados pelo FBI

Oito meses passados sobre a morte da monarca de Inglaterra, Isabel II, o FBI revela documentação relacionada com planos para assassinar a rainha.





102 páginas no site da polícia federal -



Foram descarregadasnoda polícia federal - Vault - na segunda-feira, após uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação enviada pelos meios de comunicação dos EUA.



Arquivo do FBI





Uma ameaça entre muitas

A intimidação aconteceu a 4 de fevereiro de 1983, cerca de um mês antes da visita do casal real à Califórnia.







Um polícia que frequentava um bar irlandês em São Francisco foi abordado por um homem que conheceu no local e lhe disse que queria. A menina tinha sido “morta na Irlanda do Norte por uma bala de borracha", de acordo com o arquivo.O polícia, reconhecendo a

Arquivo FBI disponibilizado sobre o alerta em São Francisco





ou tentaria matar a rainha quando ela visitasse o Parque Nacional de Yosemite", indica o documento, citado pela BBC.Para prevenir o potencial ataque, o FBI decidiu "No relato do arquivo não ficou claro quais os procedimentos tomados em Yosemite, nem foram reveladas informações sobre alguma detenção.Porém, a visita da monarca realizou-se.

Nova Iorque, Boston, Kentucky

Em 1976, Isabel II visitava Nova Iorque durante as celebrações do bicentenário dos EUA. Desta vez, o alerta de ameaça incidiu sobre um homem que pilotava um pequeno avião sobre Battery Park com uma mensagem escrita numa faixa: "Inglaterra, sai da Irlanda".

Em 1979, lord Mountbatten, primo em segundo grau da rainha, foi assassinado num atentado do IRA na costa do condado de Sligo, na República da Irlanda.





Com as crescentes tensões entre o IRA e Londres, o FBI nunca facilitou nas manobras de segurança da rainha em solo norte-americano.





Em 1989, um memorando interno do FBI deixava claro que "a possibilidade de ameaças contra a monarquia britânica" estaria "sempre presente no Exército Republicano Irlandês”.





"Boston e Nova Yorque devem permanecer alerta para quaisquer ameaças contra a rainha Isabel II por parte dos membros do IRA e imediatamente fornecer as mesmas para Louisville", no Kentucky.





O gosto por cavalos de corrida levou a monarca ao Kentucky para ver as novidades equestres.





Já em 1991, o então presidente norte-americano George H. Bush convidou Isabel II para assistir a um jogo de basebol dos Baltimore Orioles.





Mais uma vez, o FBI alertou os serviços secretos para "grupos irlandeses" que planeavam realizar protestos no estádio. Destacou mesmo a informação sobre "um grupo de irlandeses que tinha reservado um grande número de ingressos para a bancada principal".







Arquivo FBI disponibilizado sobre o alerta de irlandeses no estádio de Baltimore







A agência federal avançou à NBC que poderá haver "registos adicionais" em futura divulgação do arquivo.