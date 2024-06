PM cabo-verdiano participa na Conferência pela Paz na Ucrânia

Ulisses Correia e Silva viaja a convite do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e da Presidente da Suíça, Viola Amherd.

A cimeira decorre sábado e domingo em Burgenstock, nos arredores de Lucerna, centro da Suíça e, segundo o Governo cabo-verdiano, vai "aprofundar os debates sobre a estratégia de paz ucraniana e outras propostas de paz que respeitem a Carta das Nações Unidas e os princípios da lei internacional", lê-se em comunicado.

O objetivo é "inspirar um processo de diálogo" para "uma paz abrangente, justa e duradoura" na Ucrânia, estabelecendo um "entendimento comum" para um quadro de paz e definir um roteiro para o envolvimento das partes no processo, acrescenta.

À margem da cimeira, o chefe do Governo de Cabo Verde terá encontros bilaterais, nomeadamente com o seu homólogo do Canadá, Justin Trudeau.

A participação de Cabo Verde sublinha o compromisso do país com a "paz global e a ordem internacional baseada em regras, num momento em que a guerra na Ucrânia continua a devastar vidas e a desestabilizar a segurança europeia, com repercussões económicas sentidas em todo o mundo", lê-se ainda no mesmo comunicado.

A Conferência para a Paz na Ucrânia juntará representantes de mais de 90 países e organizações, incluindo Portugal, mas não da Rússia nem da China, entre outros ausentes de peso.