PM de Israel avisa que tropas israelitas manterão controlo de toda Cisjordânia

"A força que controlará este território e permanecerá aqui são as Forças de Defesa de Israel. Não haverá nenhum exército árabe aqui a oeste do [rio] Jordão; estarão as Forças de Defesa de Israel", afirmou em plena campanha eleitoral, numa mensagem vídeo à entrada do campo de refugiados urbano de Tulkarem, no norte da Cisjordânia ocupada.

Deste histórico campo de refugiados, as tropas israelitas expulsaram cerca de 21.000 palestinianos, além de destruírem centenas de habitações, um processo que repetiram no campo de Nur Shams, hoje uma aldeia fantasma apesar de ter tido cerca de 13.000 habitantes, e no de Jenin com outros 20.000, segundo estimativas da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA).

"Estamos a minutos de Netanya, a minutos da costa. A estreita fronteira de Israel já não será tão estreita. Estamos a proteger o território desde o Jordão até ao mar. O nosso Estado, o nosso controlo", acrescentou o Primeiro-ministro.

Além disso, Benjamin Netanyahu avisou que o Exército israelita apresentou-lhe e ao seu ministro da Defesa, Israel Katz, um "plano sólido e eficaz" caso as forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP), conforme os dois políticos têm insinuado nos últimos dias, se confrontem com os israelitas.

"De facto, há avisos, é certo. Os nossos inimigos estão a considerar pôr-nos à prova durante estes dias antes das eleições. Aviso que estamos preparados para qualquer cenário, incluindo o que é conhecido como um `aumento da violência` [um cenário em que as forças de segurança se voltam contra o Estado]", afirmou.

Já no passado dia 06 de outubro, Katz deu ordens ao Exército para aumentar o seu nível de alerta sobre um "possível cenário de guerra" contra a ANP na Cisjordânia ocupada se as forças da Autoridade Palestina decidirem agir contra as tropas israelitas ou os colonos.