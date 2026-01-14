PM do Canadá inicia visita à China em período de crescente tensão com Washington

Durante a estadia, Carney deverá reunir-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro, Li Qiang, bem como com empresários e outros dirigentes políticos, visando relançar os laços comerciais e estratégicos entre os dois países, após anos de fricções.

Pequim encara a visita como uma oportunidade para promover o que designa como "autonomia estratégica" de Otava em relação a Washington. A imprensa estatal chinesa tem instado o Canadá a definir uma política externa independente dos Estados Unidos.

Isto numa altura em que o Presidente norte-americano Donald Trump impôs novas tarifas ao país vizinho e principal parceiro comercial, além de elevar a retórica hostil, sugerindo mesmo que o Canadá poderia tornar-se "o 51.º Estado" dos EUA.

"Se o lado canadiano refletir sobre as causas profundas dos retrocessos nas relações bilaterais dos últimos anos -- as políticas do governo anterior de Justin Trudeau para conter a China em alinhamento com os Estados Unidos -- perceberá que pode evitar o mesmo desfecho mantendo a sua autonomia estratégica na gestão das questões relacionadas com a China", escreveu esta semana o jornal oficial China Daily, em editorial.

"Se Otava continuar a sujeitar a sua política externa em relação à China à vontade de Washington, acabará por tornar inúteis os seus esforços anteriores para restaurar os laços com Pequim", acrescentou o jornal em língua inglesa.

A tensão entre Pequim e Otava agravou-se em 2024, quando o Governo de Justin Trudeau impôs, instado por Washington, tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses e de 25% sobre o aço e alumínio. Pequim retaliou com taxas alfandegárias pesadas sobre produtos canadianos como a canola, o pescado e a carne de porco, afetando seriamente os produtores do país.

Carney, que chegou ao poder em 2025, procura agora reverter o desgaste nas relações bilaterais.

A crise diplomática teve início em 2018, com a detenção da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, a pedido dos EUA, o que levou à prisão, na China, de dois cidadãos canadianos acusados de espionagem. O impasse só foi resolvido em 2021, com a libertação simultânea dos três envolvidos.

Apesar das diferenças persistentes sobre temas como os direitos humanos e Taiwan, analistas acreditam que a visita poderá gerar avanços em áreas como o comércio e a energia.

A intervenção militar dos EUA na Venezuela, que resultou na detenção do Presidente Nicolás Maduro, poderá abrir espaço para uma reconfiguração das relações energéticas regionais, com o Canadá à procura de diversificar mercados para o seu petróleo.

Funcionários canadianos disseram esperar que a visita de Carney traga progressos nas relações comerciais, embora sem uma eliminação definitiva das tarifas.