PM espera que Cimeira UE-CELAC baixe "tensão crescente" com EUA

Luís Montenegro falava à entrada para a 4.ª Cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que decorre em Santa Marta (Colômbia), e decorre num contexto de tensões diplomáticas entre Bogotá e Washington depois de os Estados Unidos terem aplicado sanções ao Presidente Gustavo Petro e de o terem acusado de colaborar com o narcotráfico.



Alguns países, como o Brasil, avisaram querer abordar o tema na cimeira UE-CELAC, com Lula da Silva a enquadrar a sua presença neste encontro como um ato de "solidariedade regional" para com a Venezuela, numa alusão ao destacamento militar dos Estados Unidos da América em zonas próximas das águas territoriais venezuelanas.



Questionado se faz sentido abordar estes temas na cimeira de hoje, Montenegro respondeu afirmativamente, defendendo que Portugal teve sempre um papel "interventivo e proativo" e, ao longo dos seus 900 anos de historio, procurou sempre "aproximar povos e resolver conflitos".



com Lusa