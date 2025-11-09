Mundo
PM espera que Cimeira UE-CELAC baixe "tensão crescente" com EUA
Luís Montenegro diz que não há temas tabu na Cimeira UE-CELAC e que o tema da crescente tensão entre EUA e a Colômbia ou a Venezuela também poderá ser abordado.
Alguns países, como o Brasil, avisaram querer abordar o tema na cimeira UE-CELAC, com Lula da Silva a enquadrar a sua presença neste encontro como um ato de "solidariedade regional" para com a Venezuela, numa alusão ao destacamento militar dos Estados Unidos da América em zonas próximas das águas territoriais venezuelanas.
Questionado se faz sentido abordar estes temas na cimeira de hoje, Montenegro respondeu afirmativamente, defendendo que Portugal teve sempre um papel "interventivo e proativo" e, ao longo dos seus 900 anos de historio, procurou sempre "aproximar povos e resolver conflitos".
com Lusa