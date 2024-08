PM timorense pede a jovens para diminuírem dependência de recursos estrangeiros

"A construção da Nação exige que as instituições do Estado pensem e façam aquilo que é bom para que a participação do setor do privado e do próprio povo possa desenvolver o país. A construção do Estado ainda é o nosso problema", afirmou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro timorense falava durante a cerimónia de apresentação dos 50 estudantes que obtiveram uma bolsa para estudar Ciências Jurídicas e Medicina Legal em Portugal.

"Estamos demasiado dependentes de pessoas de fora. Infelizmente ainda estamos muito dependentes de assessores internacionais, sobretudo, de assessores jurídicos, porque nós não percebemos português. A construção do Estado abre-nos a visão sobre a necessidade de começarmos a depender menos", salientou.

Para o chefe do Governo, Timor-Leste conseguiu a independência, mas permanece dependente por falta de recursos humanos e para ser "forte no futuro" precisa daqueles programas de bolsas de estudo para que os "jovens possam estar bem equipados para defender os interesses do povo e da Nação".

Lembrando o sacrifício feito pelos timorenses que lutaram pela restauração da independência, Xanana Gusmão disse aos jovens que têm agora a "imensa responsabilidade" de "estudar para vir servir".

"Muitos morreram das vossas famílias e não pediram nada. Deram o corpo, o sangue para sermos independentes, portanto estudem e sempre com o pensamento de que foram chamados para servir. Essa é a vossa missão", salientou.

Cinco faculdades de Direito portuguesas assinaram com Timor-Leste protocolos de cooperação para formar entre 250 e 300 estudantes na área.

Os protocolos foram assinados com as faculdades de Direito da Universidade Católica, Universidade do Minho, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e Universidade Nova de Lisboa.

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Trabalho para a Reforma do Setor da Justiça, coordenado pela antiga ministra timorense Lúcia Lobato, e prevê enviar anualmente para estudar naquelas faculdades cerca de 50 estudantes de Direito.

O projeto prevê um total de 250 e 300 juristas formados em Portugal e será financiado na totalidade por Timor-Leste, num investimento inicial de cerca de 14,9 milhões de euros até 2028.

Em março, Timor-Leste tinha anunciado a criação de um regime especial de bolsas de estudo para o setor da Justiça, financiado pelo Estado, para a obtenção de graus de licenciatura, mestrado e doutoramento, para formação em Medicina Legal e formação especializada no Centro de Formação Jurídica e Judiciária.