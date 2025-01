Pó branco em correio para o primeiro-ministro belga identificado como veneno

A 22 de novembro, uma assessora do gabinete do primeiro-ministro belga foi hospitalizada após entrar em contacto com um pó tóxico que vinha no interior de um envelope que chegou ao escritório.



“Ela estava a abrir a carta e se começou a sentir-se mal. Por isso foi levada para o hospital e ninguém mais ficou afetado”, explicou Barend Leyts, porta-voz de De Croo, esta quinta-feira.



Este incidente "chocou o primeiro-ministro e a equipe", comentou Leyts, garantindo que a funcionária que foi afetada "está felizmente bem agora e na altura todos os procedimentos foram seguidos rigorosamente para evitar mais danos". As autoridades identificaram o produto tóxico que a carta continha: estricnina, um veneno que pode ser fatal e que é normalmente usada como raticida.



Dois dias antes, um envelope envenenado tinha chegado ao gabinete da ministra belga do Interior. Correio semelhante recebido no mesmo edifício governamental a 9 de dezembro, o que levou a imposição de quarentena de um funcionário. Mas não há registos de danos e outras hospitalizações.



A estricnina, um pó branco sem cheiro, é usada como veneno para ratos e, em humanos, pode levar a espasmos musculares, paragem cardíaca, falência de órgãos e morte.



A notícia da carta com estricnina surge dias após um homem armado com uma faca ter sido detido por tentar invadir o escritório de De Croo, em Bruxelas. As autoridades estão a investigar os incidentes e a relação entre estes.



Alexander De Croo, primeiro-ministro em exercício desde as legislativas de 9 de junho, estava ausente do gabinete. As autoridades belgas abriram um inquérito ao incidente do qual não resultaram quaisquer vítimas.



Na segunda-feira de manhã, o homem aproximou-se da residência oficial do primeiro-ministro, tendo ameaçado os militares presentes no local, que neutralizaram o suspeito até à chegada da polícia, segundo as informações disponibilizadas pelas autoridades.



A rua de la Loi, onde está instalada, no número 16, a residência oficial do primeiro-ministro, é uma das mais movimentadas da capital belga e que alberga vários edifícios oficiais do país e da União Europeia (UE).