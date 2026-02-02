"Pobre, patético e sem talento". Trump ameaça processar comediante por piada sobre Epstein nos Grammy

Ao apresentar o prémio de Canção do Ano, Trevor Noah recorreu ao humor para referir que se tratava de “um Grammy que todos os artistas desejariam quase tanto quanto Trump deseja a Groenlândia”, acrescentando que, como “a ilha de Epstein desapareceu, ele (Trump) precisa de uma nova para se divertir com Bill Clinton”.



A reação de Trump surgiu depois desta referência, através da sua rede social Truth Social, onde classificou o humorista como um “perdedor total” e afirmou: “Parece que vou ter de enviar meus advogados para processar esse pobre, patético, sem talento e idiota M.C., e processá-lo por uma fortuna”, segundo o jornal britânico The Guardian.



O presidente acusou Noah de fazer uma afirmação “falsa e difamatória”, negando qualquer ligação a Jeffrey Epstein.



Trump garantiu ainda que as informações de que esteve na ilha são falsas. “Nunca estive na Ilha de Epstein, nem perto dela, e até a declaração falsa e difamatória de hoje à noite, nunca fui acusado de estar lá, nem mesmo pelos media de notícias falsas”, escreveu, antes de lançar um aviso ao humorista. “Prepara-te, Noah, porque vou divertir-me muito contigo!”



Trevor Noah, nascido na África do Sul, apresentou durante sete anos o programa The Daily Show, da Comedy Central, e é conhecido pelo humor político.



Vários artistas- cantores e músicos- posicionaram-se na cerimónia dos Grammy contra a agência de Imigração e Alfândega (ICE) e Donald Trump, após as mortes de dois cidadãos americanos pelas mãos de agentes.



Billie Eilish e Bad Bunny foram alguns dos artistas mais críticos do ICE durante a cerimónia dos Grammy. Bad Bunny - cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio- tornou-se o primeiro artista com um álbum em espanhol a receber um Grammy. Começou o seu discurso agradecendo a Deus e acrescentou “ICE fora”. Billie Eilish, que ganhou o prémio de Canção do Ano, usava um broche na roupa com a frase “ICE OUT”.



Nos últimos anos, o presidente norte-americano recorreu a processos contra órgãos de comunicação social como a BBC, o New York Times, a Associated Press e o Wall Street Journal.



Em julho do ano passado, a Paramount, proprietária da CBS, aceitou pagar cerca de 14 milhões de euros (16 milhões de dólares) para encerrar um processo movido por Trump relacionado com uma entrevista da CBS à então vice-presidente e candidata democrata à presidência em 2024, Kamala Harris.