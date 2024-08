"Poder contagioso da esperança". O apoio dos Obama a Kamala Harris

O antigo presidente dos Estados Unidos e a mulher manifestaram o apoio apaixonado a Kamala Harris como candidata democrata à Casa Branca. A segunda noite da Convenção Nacional do partido fica também marcada pelo slogan que Barack Obama adaptou para este momento: "Yes she can", ou "Sim, ela é capaz", em vez de "Yes we can", "Sim, somos capazes", que foi o mote da sua primeira campanha.