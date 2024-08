Biden e o adeus que não queria fazer

Foto: Reuters





“o coração a alma a esta nação”. “o viu mergulhar na sua alma”, quando decidiu abandonar a corrida presidencial. Após quase uma hora de discurso a defender os anos em que exerceu o mais alto cargo dos Estados Unidos, Joe Biden deixou a garantia que deiAntes, já a mulher, Jill, tinha partilhado com os apoiantes como, quando decidiu abandonar a corrida presidencial.





Várias vezes interrompido com gritos de “obrigado, Joe”, o presidente norte-americano abordou diversos temas sobre os quais fez campanha em 2020 e este ano, antes de abandonar a candidatura eleitoral em meados de julho, semanas após o desempenho catastrófico no debate com Donald Trump.





para Donald Trump que Joe Biden guardou as palavras mais duras ao lembrar a invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2020, continua a ser uma ameaça e "vai ser um ditador” se for eleito. Biden não poupou elogios a Kamala Harris, que ele espera que o suceda na Casa Branca.



"Escolher Kamala foi a primeira decisão que tomei quando fui nomeado candidato democrata e foi a melhor decisão que tomei em toda a minha carreira”. “Ela é rija, experiente e tem uma integridade enorme”, afirmou Joe Biden sobre Kamala Harris. Foi precisamenteque Joe Biden guardou as palavras mais duras ao lembrar a invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2020,Pelo contrário,, que ele espera que o suceda na Casa Branca.foi a primeira decisão que tomei quando fui nomeado candidato democrata e





agradecer a Joe Biden a ”liderança histórica e por uma vida inteira de serviço à nação e por tudo o que continua a fazer. Somos eternamente gratos.”

Sem ter sido anunciado, Kamala Harris surgiu na primeira noite da Convenção paraà nação e por tudo o que continua a fazer. Somos eternamente gratos.”

Hillary Clinton e o telhado de vidro quebrado

Na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, Hillary Clinton recordou ter sido a primeira mulher a ser nomeada candidata à Presidência dos Estados Unidos e defendeu ter quebrado um dos tetos de vidro mais difíceis do país “Quando uma barreira cai para um, está aberto o caminho para todos”, palavras repetidas de há oito anos também na Convenção Democrata, então candidata contra Trump. .





Kamala Harris, Hillary defende que está aberto um novo capítulo na história política norte-americana. eleger uma mulher para a presidência do país.

Já sobre, Hillary defende queDe acordo com Hillary, falta quebrar o mais elevado teto de vidro dos EUA,



Quanto a Biden, Hillary Clinton prestou homenagem, defendendo que ele devolveu "dignidade, decência e competência à Casa Branca”.

Medidas de segurança reforçadas



Milhares de manifestantes saíram às ruas para um protesto maioritariamente pacífico perto da Convenção Nacional Democrata e apelaram a um cessar-fogo em Gaza e ao fim do apoio dos EUA a Israel.