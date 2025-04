"Nenhum esquema". Montenegro descarta bloco central ou aproximação ao Chega

IL, BE, Livre e PAN entregaram durante a manhã as respetivas listas no Palácio de Justiça, em Lisboa. À tarde é a vez do Chega.

A meta do PS. “Trabalhar para ganhar as eleições”

c/ Lusa

“É um ponto de honra desta candidatura. Nós queremos a legitimação do voto popular para podermos executar o nosso programa, nós queremos ter a maioria dos votos dos eleitores,, nós queremos governar tendo mais votos que os outros”, clamou o ainda primeiro-ministro e líder dos social-democratas.Quanto à possibilidade de um entendimento ao centro, Luís Montenegro quis ser taxativo:- acho que isso se percebe, até porque as nossas propostas são, de facto, alternativas,, nem nós temos, de facto, propostas que sejam convergentes, independentemente de depois podermos, sectorialmente, ter um ou outro entendimento que é bom para o país”, desfiou.Relativamente ao Chega, Montenegro foi, uma vez mais, enfático, excluindo um acordo de governo com André Ventura.“Quero que os portugueses saibam as balizas nas quais nós nos fundamos para nos apresentarmos para governar o país nos próximos quatro anos e meio são estas. As propostas são, no essencial, aquelas que nós vimos concretizando, que agora serão naturalmente atualizadas e apresentadas nos próximos dias”, vincou.Já a ensaiar o tom para a campanha que vai anteceder as eleições antecipadas de 18 de maio, o cabeça de lista laranja propôs-se traçar diferenças entre o PSD e o PS: “Nós temos o objetivo de criar mais riqueza para poder depois redistribuí-la de forma equitativa, de forma justa, para que todos possam ter mais oportunidades de concretizar os seus sonhos.”.Montenegro tornou ainda a fazer a apologia da redução do IRC, uma via, sustentou, que permitiria dotar o tecido empresarial do país de maior competitividade.“É que, às vezes, baixar a taxa do imposto significa arrecadar mais receita. O PS devia saber isso. Há dez anos, em 2014, o PSD, com o apoio do PS, baixou o IRC em Portugal dois por cento. No final desse ano, a receita do IRC cresceu. Ora, o PS tem uma visão errada do que é criar a riqueza para a poder distribuir”.Por sua vez,“Nós vamos trabalhar para ganhar as eleições. Esse é o nosso grande objetivo e, como nós vimos há um ano, o presidente da República chamou o partido mais votado a formar governo”, começou por assinalar Pedro Nuno Santos.“E por isso é que é tão importante nós concentrarmos os votos no PS para conseguirmos derrotar a AD e formarmos governo”, prosseguiu.Cabeça de lista por Aveiro, Pedro Nuno Santos procurou mostrar-se confiante nas listas do PS e no respetivo programa eleitoral., insistiu.