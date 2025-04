Chega e PAN na RTP3. Começam os debates nas televisões para as legislativas

Este será o primeiro de uma série de 27 frente-a-frente entre as forças políticas com representação parlamentar que terminará dentro de três semanas, a 28 de abril, com o derradeiro debate entre Luís Montenegro e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que vai durar 75 minutos e é transmitido pelos três canais generalistas, RTP, SIC e TVI.

Datas e horas dos debates

Segunda-feira, 7 de abril

• 21h00: Luís Montenegro (AD) x Paulo Raimundo (CDU) - TVI

• 22h00: André Ventura (Chega) x Inês Sousa Real (PAN) - RTP3



Terça-feira, 8 de abril

• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Mariana Mortágua (BE) - SIC

• 22h00: André Ventura (Chega) x Rui Tavares (Livre) - RTP3



Quarta-feira, 9 de abril

• 18h00: Paulo Raimundo (CDU) x Rui Tavares (Livre) - SIC Notícias



Quinta-feira, 10 de abril

• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Rui Rocha (IL) - RTP1

• 22h00: Mariana Mortágua (BE) x Inês Sousa Real (PAN) - CNN Portugal



Sexta-feira, 11 de abril

• 21h00: Nuno Melo (AD) x Rui Tavares (Livre) - TVI

• 22h00: Rui Rocha (IL) x Paulo Raimundo (CDU) - SIC Notícias



Sábado, 12 de abril

• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Inês Sousa Real (PAN) - TVI

• 22h00: Mariana Mortágua (BE) x Paulo Raimundo (CDU) - RTP3



Domingo, 13 de abril

• 21h00: Nuno Melo (AD) x Inês Sousa Real (PAN) - SIC

• 22h00: Rui Rocha (IL) x Rui Tavares (Livre) - CNN Portugal



Segunda-feira, 14 de abril

• 21h00: Luís Montenegro (AD) x Rui Rocha (IL) - RTP1

• 22h00: Mariana Mortágua (BE) x Rui Tavares (Livre) - SIC Notícias



Terça-feira, 15 de abril

• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x André Ventura (Chega) - TVI

• 22h00: Rui Rocha (IL) x Inês Sousa Real (PAN) - SIC Notícias



Quarta-feira, 16 de abril

• 21h00: Nuno Melo (AD) x Mariana Mortágua (BE) - RTP1

• 22h00: André Ventura (Chega) x Paulo Raimundo (CDU) - CNN Portugal



Quinta-feira, 17 de abril

• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Rui Tavares (Livre) - SIC

• 22h00: André Ventura (Chega) x Rui Rocha (IL) - RTP3



Segunda-feira, 21 de abril

• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Paulo Raimundo (CDU) - RTP1

• 22h00: André Ventura (Chega) x Mariana Mortágua (BE) - SIC Notícias



Terça-feira, 22 de abril

• 18h00: Rui Tavares (Livre) x Inês Sousa Real (PAN) - RTP3



Quarta-feira, 23 de abril

• 18h00: Paulo Raimundo (CDU) x Inês Sousa Real (PAN) - CNN Portugal



Quinta-feira, 24 de abril

• 21h00: Luís Montenegro (AD) x André Ventura (Chega) - SIC

• 22h00: Rui Rocha (IL) x Mariana Mortágua (BE) - CNN Portugal



Segunda-feira, 28 de abril

• 21h00: Luís Montenegro (AD) x Pedro Nuno Santos (PS) - simultâneo SIC/RTP/TVI



Segunda-feira, 5 de maio

• 09h30: Debate das rádios entre líderes dos partidos com assento parlamentar - simultâneo Antena 1/Observador/Renascença/TSF



Terça-feira , 6 de maio

• Debate entre líderes dos partidos com assento parlamentar - RTP



Quinta-feira, 8 de maio

• Debate entre os partidos sem assento parlamentar – RTP

Nuno Melo nos debates com BE, Livre e PAN





A organização dos debates televisivos ficou marcada pela polémica em torno da posição da coligação entre PSD e CDS-PP. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, escusou-se a participar nos frente-a-frentes com BE, Livre e PAN, sendo a AD representada pelo presidente dos democratas-cristãos, Nuno Melo, partido que elegeu dois deputados integrado na coligação pré-eleitoral.

c/ Lusa

apresentou queixa na Comissão Nacional de Eleições e na Entidade Reguladora para a Comunicação Social contra PSD, RTP, SIC e TVI sobre o modelo de debates televisivos, por considerar que viola o princípio da igualdade.Já oinformou as direções das televisões que se fará representar no debate com o presidente do CDS-PP, em 16 de abril na RTP1, por "um dos cabeças de lista", reiterando a disponibilidade da coordenadora Mariana Mortágua para debater com Luís Montenegro.No sábado, o partidointerpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Cível de Lisboa a exigir a sua inclusão nos debates televisivos da campanha para as legislativas, considerando que não existe igualdade de tratamento.