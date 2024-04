O enviado da RTP a Israel, José Manuel Rosendo, considera que o mundo vai ter de esperar para ver se Teerão vai ou não retaliar depois do ataque israelita da última madrugada. E recorda que, "nos últimos dias, o discurso do Irão era que considerava encerrado o episódio".

No entanto, Terão tinha afirmado que, se Israel respondesse ao ataque do passado fim de semana, "arriscava-se a sofrer um contra-ataque muito mais severo" do que o anterior.