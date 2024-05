Polícia avança sobre estudantes para desmontar protesto pró-Palestina na UCLA

A polícia norte-americana retirou as barricadas e começou a desmantelar um acampamento de manifestantes pró-palestinianos na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA)., noticiou a agência norte-americana AP.





Os protestos nas universidades norte-americanas já levaram à detenção de cerca de 1.600 pessoas em todo o país e, na UCLA, a tensão aumentou. O que levou a confrontos durante a operação policial que está a decorrer, esta quinta-feira, para dispersar os manifestantes que protesto contra a intervenção militar em Gaza.

Durante a noite,

A contramanifestação, em Los Angeles, também se manteve durante a noite. Pelo menos 15 manifestantes pró-palestinianos ficaram feridos e a reação considerada "ineficaz" das autoridades policiais suscitou críticas por parte de líderes políticos da Califórnia.

Desmantelamento dos protestos





A administração da UCLA considerou o acampamento ilegal e pediu a intervenção das autoridades. Por isso, a polícia norte-americana tentou acabar com o acampamento mas foi impedida pelos estudantes.

As autoridades redobraram, então, os esforços para tentar dispersar os estudantes que estavam acampados na Universidade da Califórnia. Segundo a imprensa local, estavam entre 300 e 500 pessoas dentro do recinto da instituição, mas depois juntaram-se aos protestos quase mais duas mil pessoas.





A polícia rompeu metodicamente a barricada de contraplacado, paletes, vedações metálicas e contentores de lixo do acampamento e abriu caminho para dezenas de tendas de manifestantes.



Os agentes também começaram a derrubar toldos e tendas e os manifestantes usavam guarda-chuvas como escudos.